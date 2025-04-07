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Робототехніка, ШІ та напівпровідникові технології. Уряд розширив повноваження Мінцифри

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство цифрової трансформації отримає нові повноваження – відтепер воно відповідатиме за формування державної політики у сферах робототехніки, штучного інтелекту, безпілотних систем та напівпровідникових технологій. Відповідну постанову Кабінет Міністрів затвердив 7 квітня, повідомила пресслужба Мінцифри.

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Деталі

  • Уряд вважає, що цей крок дозволить Україні посилити технологічну самостійність, розвивати внутрішній ринок інновацій і надавати підтримку українським технологічним компаніям.
  • Постанова є частиною реалізації національної Стратегії цифрового розвитку та інновацій до 2030 року (WINWIN), зокрема в аспектах розвитку інфраструктури для ШІ та виробництва мікроелектроніки.
  • Очікується, що завдяки цим ініціативам в Україні стане більше роботизованих рішень, які знайдуть застосування як у промисловості, так і в повсякденному житті – від медичних асистентів до автономного транспорту. 
  • Рішення уряду має покращити інвестиційний клімат, залучити міжнародних гравців і сприяти євроінтеграції у сфері технологій, зазначила пресслужба Мінцифри.

Що зміниться

  • Нормативне поле: впровадження вимог до постачальників технологій, що забезпечать захист персональних даних та ефективність інноваційних рішень.
  • Наука та освіта: підтримка досліджень і навчальних програм у сфері ШІ, робототехніки та дронів.
  • Фінансова підтримка: стимулювання бізнесів, які працюють у високотехнологічних секторах.
  • Розвиток мікроелектроніки: створення національного кластера для виробництва напівпровідників.
  • ШІ у держсекторі: інтеграція штучного інтелекту у державне управління та сферу безпеки.
  • Вихід на ринок: запуск платформи для швидкого впровадження нових українських технологій.
  • Інфраструктура випробувань: запровадження системи сертифікації та тестування інновацій.

Контекст

У січні цього року уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року. В Мінцифри заявляли, що вона визначає візію України як країни інновацій та окреслює ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності. 

Стратегія пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету та територіальної цілісності, економічного розвитку країни, відбудови й підтримки процесу трансформації України. 

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