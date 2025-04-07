Робототехніка, ШІ та напівпровідникові технології. Уряд розширив повноваження Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації отримає нові повноваження – відтепер воно відповідатиме за формування державної політики у сферах робототехніки, штучного інтелекту, безпілотних систем та напівпровідникових технологій. Відповідну постанову Кабінет Міністрів затвердив 7 квітня, повідомила пресслужба Мінцифри.

Деталі

Уряд вважає, що цей крок дозволить Україні посилити технологічну самостійність, розвивати внутрішній ринок інновацій і надавати підтримку українським технологічним компаніям.

Постанова є частиною реалізації національної Стратегії цифрового розвитку та інновацій до 2030 року (WINWIN), зокрема в аспектах розвитку інфраструктури для ШІ та виробництва мікроелектроніки.

Очікується, що завдяки цим ініціативам в Україні стане більше роботизованих рішень, які знайдуть застосування як у промисловості, так і в повсякденному житті – від медичних асистентів до автономного транспорту.

Рішення уряду має покращити інвестиційний клімат, залучити міжнародних гравців і сприяти євроінтеграції у сфері технологій, зазначила пресслужба Мінцифри.

Що зміниться

Нормативне поле: впровадження вимог до постачальників технологій, що забезпечать захист персональних даних та ефективність інноваційних рішень.

впровадження вимог до постачальників технологій, що забезпечать захист персональних даних та ефективність інноваційних рішень. Наука та освіта: підтримка досліджень і навчальних програм у сфері ШІ, робототехніки та дронів.

підтримка досліджень і навчальних програм у сфері ШІ, робототехніки та дронів. Фінансова підтримка: стимулювання бізнесів, які працюють у високотехнологічних секторах.

стимулювання бізнесів, які працюють у високотехнологічних секторах. Розвиток мікроелектроніки: створення національного кластера для виробництва напівпровідників.

створення національного кластера для виробництва напівпровідників. ШІ у держсекторі: інтеграція штучного інтелекту у державне управління та сферу безпеки.

інтеграція штучного інтелекту у державне управління та сферу безпеки. Вихід на ринок: запуск платформи для швидкого впровадження нових українських технологій.

запуск платформи для швидкого впровадження нових українських технологій. Інфраструктура випробувань: запровадження системи сертифікації та тестування інновацій.

Контекст

У січні цього року уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року. В Мінцифри заявляли, що вона визначає візію України як країни інновацій та окреслює ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності.

Стратегія пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету та територіальної цілісності, економічного розвитку країни, відбудови й підтримки процесу трансформації України.