Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року. Що вона передбачає

Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року, яка визначає візію України як країни інновацій та окреслює ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 14 січня.
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Деталі
Стратегія пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету та територіальної цілісності, економічного розвитку країни, відбудови й підтримки процесу трансформації України.
Реалізація стратегії дасть змогу Україні зробити економічний стрибок шляхом створення інноваційних продуктів, товарів і послуг та стати регіональним лідером і драйвером інновацій у ЄС, йдеться у пресрелізі.
WINWIN 2030 передбачає посилення фундаментальних напрямів:
- Відкриття ринків пріоритетних галузей
- Розбудова та підтримка інноваційної інфраструктури
- Дерегуляція інноваційної діяльності
- Доступ до фінансування
- Розвиток людського капіталу
- Ефективний менеджмент державних установ у сфері інновацій
- Захист інтелектуальної власності
- Розвиток наукоємних інновацій
- Створення інклюзивних інновацій
- Міжнародне співробітництво
- Створення WINWIN CoE (Centres of Excellence) для кожної з пріоритетних галузей (перелік нижче)
Ключові галузі, які є основою розвитку інновацій:
- DefenseTech (оборонні технології)
- MedTech (медичні технології)
- BioTech (біологічні технології)
- GreenTech (зелені технології)
- EdTech (освітні технології)
- AgrоTech (агротехнології)
- AI (штучний інтелект)
- XR (імерсивні технології)
- AUV (безпілотні технології та автономні системи)
- Semiconductors (напівпровідники)
- Secure Cyberspace (безпека цифрового простору)
- SpaceTech (космічні технології)
- GovTech (технології державного управління)
- Fluid economy.
Пряма мова
«Стратегія WINWIN — це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків. Документ також пріоритезує ключові напрями розвитку для країни, зокрема DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, галузь напівпровідників. Це дасть змогу підприємцям створювати інноваційні продукти з доданою вартістю саме в Україні», – зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.
Контекст
Стратегія розвитку інновацій – це проєкт Мінцифри з детально розписаними напрямками та кроками до 2030-го. Мета – економічний та технологічний стрибок. Частка інноваційних продуктів у ВВП країни має бути не нижче 15–20%, ідеться в документі.
Україна вже має дві діючі стратегії. Першу розробило Міністерство освіти і науки (МОН) від 10 липня 2019-го. Інша – є частиною Національної економічної стратегії Мінекономіки від 3 березня 2021-го. Чому Мінцифри вирішило все переробити, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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