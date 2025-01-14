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Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року. Що вона передбачає

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року. Що вона передбачає /пресслужба Мінцифри

пресслужба Мінцифри

Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року, яка визначає візію України як країни інновацій та окреслює ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 14 січня.

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Деталі

Стратегія пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету та територіальної цілісності, економічного розвитку країни, відбудови й підтримки процесу трансформації України. 

Реалізація стратегії дасть змогу Україні зробити економічний стрибок шляхом створення інноваційних продуктів, товарів і послуг та стати регіональним лідером і драйвером інновацій у ЄС, йдеться у пресрелізі.

WINWIN 2030 передбачає посилення фундаментальних напрямів:

  • Відкриття ринків пріоритетних галузей 
  • Розбудова та підтримка інноваційної інфраструктури
  • Дерегуляція інноваційної діяльності
  • Доступ до фінансування
  • Розвиток людського капіталу
  • Ефективний менеджмент державних установ у сфері інновацій
  • Захист інтелектуальної власності
  • Розвиток наукоємних інновацій
  • Створення інклюзивних інновацій
  • Міжнародне співробітництво
  • Створення WINWIN CoE (Centres of Excellence) для кожної з пріоритетних галузей (перелік нижче)

Ключові галузі, які є основою розвитку інновацій:

  • DefenseTech (оборонні технології)
  • MedTech (медичні технології)
  • BioTech (біологічні технології)
  • GreenTech (зелені технології)
  • EdTech (освітні технології)
  • AgrоTech (агротехнології)
  • AI (штучний інтелект)
  • XR (імерсивні технології)
  • AUV (безпілотні технології та автономні системи)
  • Semiconductors (напівпровідники)
  • Secure Cyberspace (безпека цифрового простору)
  • SpaceTech (космічні технології)
  • GovTech (технології державного управління)
  • Fluid economy. 

Пряма мова 

«Стратегія WINWIN — це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків. Документ також пріоритезує ключові напрями розвитку для країни, зокрема DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, галузь напівпровідників. Це дасть змогу підприємцям створювати інноваційні продукти з доданою вартістю саме в Україні», – зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.

Контекст

Стратегія розвитку інновацій – це проєкт Мінцифри з детально розписаними напрямками та кроками до 2030-го. Мета – економічний та технологічний стрибок. Частка інноваційних продуктів у ВВП країни має бути не нижче 15–20%, ідеться в документі. 

Україна вже має дві діючі стратегії. Першу розробило Міністерство освіти і науки (МОН) від 10 липня 2019-го. Інша – є частиною Національної економічної стратегії Мінекономіки від 3 березня 2021-го. Чому Мінцифри вирішило все переробити, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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