Гірничорудна компанія Ferrexpo plc, основні активи якої розташовані в Україні, тимчасово зупинила експорт залізорудної продукції через перебої з електропостачанням, спричинені російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у прессрелізі компані від 10 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Ferrexpo plc з жалем повідомляє, що внаслідок атак на українську енергетичну інфраструктуру рано вранці суботи, 8 листопада, було порушено електропостачання її підприємств, що призвело до припинення виробництва та експорту», – йдеться в пресрелізі компанії. Повідомлень про жертви чи поранених немає.
- У пресрелізі зазначається, що останнім часом почастішали та посилилися удари по об’єктах генерації й передачі електроенергії в Україні. Уранці 8 листопада ракети влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в місті Горішні Плавні, де розташовані потужності Ferrexpo, а також у сусідньому промисловому центрі Кременчуці.
- Унаслідок атак Горішні Плавні повністю втратили електропостачання, а робота дочірніх підприємств групи – Полтавського ГЗК (Ferrexpo Poltava Mining) та Єристівського ГЗК (Ferrexpo Yeristovo Mining) – була зупинена.
- Водночас компанія заздалегідь сформувала запаси сировини й готової продукції на власних майданчиках та в інших локаціях, щоб мінімізувати збої у виробничому циклі та експорті.
- Протягом вихідних електропостачання на ПГЗК та ЄГЗК частково відновили, і частина збагачувальної фабрики вже працює. Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.
Контекст
НЕК «Укренерго» 8 листопада запровадила нові обмеження електропостачання по всій Україні через наймасштабнішу з початку великої війни атаку на енергосистему. Російські війська вдруге повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, що належить державній компанії «Центренерго».
«Станції горять, генерація – нульова», – повідомили в «Центренерго». Цей обстріл став найпотужнішим для компанії за весь час повномасштабного вторгнення.
Росія застосувала безпрецедентну кількість ракет і дронів, які одночасно вдарили по об’єктах, що були відновлені після атак 2024 року. У «Центренерго» заявили, що всі результати багатомісячних ремонтних робіт втрачено остаточно.
Втрата двох ключових ТЕС призвела до значного дефіциту генерації в Харківській та Київській областях, що змусило «Укренерго» запровадити жорсткіші графіки відключень по всій країні.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.