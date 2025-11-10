Гірничорудна компанія Ferrexpo plc, основні активи якої розташовані в Україні, тимчасово зупинила експорт залізорудної продукції через перебої з електропостачанням, спричинені російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у прессрелізі компані від 10 листопада.

Деталі

«Ferrexpo plc з жалем повідомляє, що внаслідок атак на українську енергетичну інфраструктуру рано вранці суботи, 8 листопада, було порушено електропостачання її підприємств, що призвело до припинення виробництва та експорту», – йдеться в пресрелізі компанії. Повідомлень про жертви чи поранених немає.

У пресрелізі зазначається, що останнім часом почастішали та посилилися удари по об’єктах генерації й передачі електроенергії в Україні. Уранці 8 листопада ракети влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в місті Горішні Плавні, де розташовані потужності Ferrexpo, а також у сусідньому промисловому центрі Кременчуці.

Унаслідок атак Горішні Плавні повністю втратили електропостачання, а робота дочірніх підприємств групи – Полтавського ГЗК (Ferrexpo Poltava Mining) та Єристівського ГЗК (Ferrexpo Yeristovo Mining) – була зупинена.

Водночас компанія заздалегідь сформувала запаси сировини й готової продукції на власних майданчиках та в інших локаціях, щоб мінімізувати збої у виробничому циклі та експорті.

Протягом вихідних електропостачання на ПГЗК та ЄГЗК частково відновили, і частина збагачувальної фабрики вже працює. Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Контекст

НЕК «Укренерго» 8 листопада запровадила нові обмеження електропостачання по всій Україні через наймасштабнішу з початку великої війни атаку на енергосистему. Російські війська вдруге повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, що належить державній компанії «Центренерго».

«Станції горять, генерація – нульова», – повідомили в «Центренерго». Цей обстріл став найпотужнішим для компанії за весь час повномасштабного вторгнення.

Росія застосувала безпрецедентну кількість ракет і дронів, які одночасно вдарили по об’єктах, що були відновлені після атак 2024 року. У «Центренерго» заявили, що всі результати багатомісячних ремонтних робіт втрачено остаточно.

Втрата двох ключових ТЕС призвела до значного дефіциту генерації в Харківській та Київській областях, що змусило «Укренерго» запровадити жорсткіші графіки відключень по всій країні.