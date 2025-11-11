Міністерство енергетики України має понад 14 резервних схем постачання газу на випадок пошкоджень газової інфраструктури через обстріли. Про це повідомив заступник міністра Микола Колісник під час пресконференції 11 листопада. Перші такі схеми були розроблені ще у 2018 році, і вони охоплюють різні сценарії та групи ризиків.

Деталі

«Перший крок, який зроблено з 2018 року, – формування резервних схем постачання природного газу, виходячи з району розподілу. У нас їх є більше 14, виходячи з різного сценарію, різної групи ризиків, аналогічно, як в електроенергії», – пояснив Колісник.

Розподіл газу планують за різними рівнями тиску та додатково групують населені пункти й категорії споживачів, враховуючи побутових, непобутових, промислових та тих, у кого є резервні джерела живлення.

Окремим документом регламентується формування груп і категорій споживачів на випадок локальної або загальнонаціональної загрози.

Колісник наголосив, що на практиці вже відпрацьовані сценарії з підтримки подачі газу населеним пунктам навіть у випадку розгерметизації або ураження основних об’єктів.

Контекст

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, прагнучи ускладнити проходження опалювального сезону.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувні об’єкти «Нафтогазу» від початку війни, випустивши по Харківській та Полтавській областях 35 ракет, зокрема балістичні, і 60 дронів. Значна частина інфраструктури, включаючи критично важливі об’єкти, зазнала пошкоджень, повідомив голова НАК Сергій Корецький

Внаслідок атак Росія знищила близько 60% потужностей з видобутку газу в Україні, повідомив Bloomberg із посиланням на джерела. Оцінка, щодо втрат у газовидобутку дещо завищена, але все одно є суттєвою, говорив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, реальна цифра втрат у районі 20–30%.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% порівняно з попередніми планами через значні пошкодження газовидобувної інфраструктури. Точний обсяг необхідного газу залежатиме від темпів відновлення пошкоджених об’єктів і можливих нових авіаударів.