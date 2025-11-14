Підписка від 49 грн
Магазин «Всі. Свої» на Хрещатику постраждав від нічного обстрілу Києва

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Магазин «Всі. Свої» на Хрещатику /офіційна Instagram-сторінка Всі. Свої

На початку листопада фасад магазину оформили омажами на роботи Ганни Собачко-Шостак – майстрині декоративного розпису з Київщини Фото офіційна Instagram-сторінка Всі. Свої

Вибухова хвиля вибила частину вітрин магазину українських брендів «Всі. Свої» на Хрещатику. Це сталося внаслідок нічного обстрілу росіянами Києва 14 листопада, повідомила команда простору на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Магазин українських брендів «Всі. Свої» зазнав пошкоджень унаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада.
  • «Вибуховою хвилею пошкоджено вікна нашого магазину на Хрещатику, але ми вже відновлюємо вітрини і продовжуємо робити те, що любимо найбільше, – підтримувати українське», – зазначила в дописі команда магазину.
  • Простір уже працює в звичному режимі.
Контекст

Магазин «Всі. Свої» Ганна Луковкіна відкрила на Хрещатику в 2016-му – за рік після того, запустила ярмарки на Андріївському узвозі з продажу українських товарів. Три поверхи магазину на центральній вулиці столиці вміщають товари шести категорій – одяг та взуття, дім та декор, кераміка, гастрономія, дитячі товари, прикраси та подарунки. 

На початку листопада фасад магазину оформили омажами на роботи Ганни Собачко-Шостак – майстрині декоративного розпису з Київщини. Вітрини створила художниця Юлія Дідевич у співпраці з командою магазину. Композиція отримала назву «Там, де квітнуть пісні» та присвячена образному світу мисткині, у якому орнаменти трактуються як «пісні, що розквітають фарбами».

Мережа розвиває тще три магазини в столиці – ТРЦ Respublika Park, Lavina mall та Blockbuster mall. Виторг ТОВ «О-Рент», яке належить Луковкіній, склав 46,4 млн грн у 2024-му.

