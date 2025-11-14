Вибухова хвиля вибила частину вітрин магазину українських брендів «Всі. Свої» на Хрещатику. Це сталося внаслідок нічного обстрілу росіянами Києва 14 листопада, повідомила команда простору на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Деталі

Магазин українських брендів «Всі. Свої» зазнав пошкоджень унаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада.

«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна нашого магазину на Хрещатику, але ми вже відновлюємо вітрини і продовжуємо робити те, що любимо найбільше, – підтримувати українське», – зазначила в дописі команда магазину.

Простір уже працює в звичному режимі.

Магазин «Всі. Свої» постраждав від обстрілу на Хрещатику

Контекст

Магазин «Всі. Свої» Ганна Луковкіна відкрила на Хрещатику в 2016-му – за рік після того, запустила ярмарки на Андріївському узвозі з продажу українських товарів. Три поверхи магазину на центральній вулиці столиці вміщають товари шести категорій – одяг та взуття, дім та декор, кераміка, гастрономія, дитячі товари, прикраси та подарунки.

На початку листопада фасад магазину оформили омажами на роботи Ганни Собачко-Шостак – майстрині декоративного розпису з Київщини. Вітрини створила художниця Юлія Дідевич у співпраці з командою магазину. Композиція отримала назву «Там, де квітнуть пісні» та присвячена образному світу мисткині, у якому орнаменти трактуються як «пісні, що розквітають фарбами».

Мережа розвиває тще три магазини в столиці – ТРЦ Respublika Park, Lavina mall та Blockbuster mall. Виторг ТОВ «О-Рент», яке належить Луковкіній, склав 46,4 млн грн у 2024-му.