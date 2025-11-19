Внаслідок атаки Росії по одному з логістичних центрів на Львівщині пошкоджено об’єкт українського виробника безлактозного коров’ячого масла Gheesome. Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах 19 листопада.

Деталі

За інформацією власників, ракета влучила безпосередньо у приміщення, де розташоване виробництво. На момент удару робочий день ще не розпочався, тому жоден із працівників не постраждав.

«Чи вціліло наше виробництво? Поки не знаємо. Але сьогодні відправок масла не буде. Будемо тримати вас у курсі подальшого перебігу ситуації», – повідомили в компанії.

Контекст

Gheesome – українська компанія, заснована у серпні 2024 року Катериною Чуквінською. Компанія виробляє гхі – традиційне очищене пряжене масло, яке в Південній Азії використовують не лише в кулінарії, а й у медицині та релігійних обрядах. Продукція Gheesome представлена в мережі супермаркетів «Сільпо».

За даними YouControl, у 2024 році ТОВ «Масло ГХІСОМ» (юридична назва Gheesome) отримало чистий збиток у розмірі 264 700 грн.