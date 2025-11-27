Війна проти України дедалі глибше проникає у повсякденне життя росіян: від нічних повітряних тривог і ударів дронами до зростання цін, падіння попиту та кризи в ключових галузях економіки. Попри це, Кремль не демонструє готовності згортати вторгнення, пише Bloomberg .

Деталі

Уже четверту зиму після початку повномасштабного вторгнення росіяни дедалі гостріше відчувають наслідки війни. Десятки регіонів у центральній та південній частині країни регулярно потерпають від ударів українських дронів і ракет. Нічні повітряні тривоги стали нормою – постійним нагадуванням про війну, яка більше не обмежується фронтом, зазначає видання.

Економіка, що певний час демонструвала «стійкість» завдяки військовим витратам та високим енергетичним доходам, починає давати тріщини. Домогосподарства скорочують витрати навіть на їжу, а промислові гіганти – від металургії до енергетики – фіксують падіння виробництва й попиту.

Інфляція знову прискорюється, а споживча активність слабшає: росіяни змінюють звички, купують менше одягу, переходять на дешевші місцеві бренди, відкладають великі покупки.

Роздрібна торгівля переживає масштабну перебудову: майже половина закритих магазинів у третьому кварталі – це fashion-ритейл, ринок електроніки впав до мінімумів за 30 років.

Продажі авто скоротилися майже на чверть за дев’ять місяців – через дорогі кредити та збільшені податки.

Паралельно українські дрони б’ють по нафтопереробним заводам і портах, що спричинило дефіцит пального та стрибок цін у багатьох регіонах.

Промисловість теж у спаді: споживання сталі впало на 14%, попит у машинобудуванні просів на 32%, вуглевидобувні компанії скорочують видобуток. Банківський сектор стикається зі зростанням проблемної заборгованості.

Економічне зростання сповільнилося до 0,6% у третьому кварталі, а бюджетний дефіцит сягнув 1,9% ВВП.

Доходи від нафти й газу – ключові для Кремля – просіли більш ніж на 20% за десять місяців через нижчі ціни, санкції та зміцнення рубля.

На цьому тлі Кремль намагається уникнути подальшого посилення американського тиску й демонструє готовність до переговорів, хоча Москва й не визнає економічне виснаження.

Контекст

Ситуацію в Росії не можна порівняти з масштабом руйнувань та втрат в Україні, проте внутрішня напруга в РФ зростає. Аналітики попереджають, що імунітет російської економіки ослаблений і країна рухається до поступового, але невідворотного погіршення. Але, за оцінками експертів, Кремль не бачить критичної межі, яка змусила б його зупинити війну.

Водночас економісти вказують, що попереду на росіян чекає ще більше фінансове навантаження. Наступного року зросте ПДВ і розшириться його база, з’являться нові технологічні й транспортні збори. Хоча раніше Володимир Путін обіцяв не піднімати податки, державні ЗМІ отримали вказівку не згадувати його ім’я у матеріалах про нові фіскальні заходи.