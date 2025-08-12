Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) 12 серпня розширив санкції проти Росії, приєднавшись до 18-го пакета обмежень ЄС. Під обмеження потрапили нові компанії, судна «тіньового флоту» та фізичні особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом РФ, перевезенням нафти та втручанням у внутрішні справи Молдови.

Деталі

Швейцарія додала до списку санкцій ще 14 фізичних осіб і 41 компанію, які тепер підпадають під заморожування активів і заборону надання економічних ресурсів. Серед них – російські та міжнародні оператори «тіньового флоту» танкерів, трейдери російської нафти та постачальники для оборонної промисловості РФ, включно з компаніями з третіх країн. Ці особи також не зможуть в’їжджати до Швейцарії.

Додатково санкції поширилися на 105 суден із третіх країн – переважно танкерів, які перевозять російську нафту в обхід цінового обмеження або доставляють військові товари до РФ.

З 3 вересня набуде чинності знижене граничне значення ціни російської нафти – $47,6 за барель, що відповідає рівню ЄС та ринковим цінам.

У сфері торгівлі 26 нових компаній, включно з іноземними, підпали під жорсткіший контроль експорту, зокрема, за спроби обійти обмеження на постачання безпілотників.

Швейцарія також приєдналася до санкцій ЄС проти Молдови та Білорусі. Стосовно Молдови під обмеження потрапили сім осіб і три компанії, причетні до російських спроб вплинути на референдум про вступ до ЄС та президентські вибори 2024 року. У випадку з Білоруссю санкції запроваджено проти восьми підприємств оборонної промисловості.

Контекст

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й, пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, вони спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту», а також найбільшого НПЗ «Роснєфті» в Індії. Обмеження також торкнулися 22 російських банків.

Санкції включають: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування фінансування російських банків, обмеження для китайських банків, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які поширюють російські наративи серед українських дітей.

Схвалений ЄС 18-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти. Основні вигодонабувачі – Індія і Туреччина, які заробили мільярди на продажі до Європи нафтопродуктів з російської нафти.