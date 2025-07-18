Посли ЄС узгодили нові санкції проти Росії, повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 18 липня. Ухвалення рішення пізніше підтвердила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Тепер рішення має затвердити Рада ЄС.

Деталі

«Зелене світло – посли ЄС ухвалили санкції. Офіційне затвердження пізніше сьогодні», – написав він у соцмережі Х.

За інформацією Reuters, країни Євросоюзу в рамках 18-го пакету санкцій домовилися знизити встановлений «Групою семи» ліміт цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним із найжорсткіших на сьогодні. Вона повідомила, що санкції спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден «тіньового флоту» Росії, а також найбільшого нафтопереробного заводу «Роснєфті» в Індії. Під обмеження також потрапили 22 російські банки.

Крім того, обмеження включають: запровадження реєстру прапорів для відстеження суден, блокування доступу російських банків до фінансування, китайських банків, які сприяють обходу санкцій, заборони експорту технологій для виробництва дронів, а також заходів проти осіб, які нав’язують російські наративи українським дітям.

Ухвалення рішення підтвердила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Вона зазначила: «Ми завдаємо удару в саме серце російської воєнної машини. Ми націлені на її банківський, енергетичний і військово-промисловий сектори і включаємо нове динамічне обмеження ціни на нафту. Тиск посилюється. Він триватиме доти, доки Путін не припинить цю війну».

Санкції ЄС набувають чинності після їх офіційного схвалення Радою Європейського Союзу та оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.

Контекст

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт російських нафти та газу до кінця 2027 року. Згідно з планом, нові контракти на постачання російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та Словаччина виступають проти 18-го пакету санкцій ЄС щодо Росії, оскільки вони не підтримують ідею повної відмови від російських енергоносіїв.

17 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вечірньому зверненні оголосив, що його країна підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Він повідомив про досягнення домовленостей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо гарантій для Словаччини, які стосуються цін на газ та пов’язаних із цим питань.