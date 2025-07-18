Схвалений країнами ЄС 18-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти, йдеться в пресрелізі Ради Європейського Союзу від 18 липня. Основними постачальниками таких продуктів є Індія, де працює НПЗ, що частково належить «Роснєфті», та Туреччина, яка заробила мільярди на продажі до Європи нібито переробленого російського палива.

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Ще понад місяць тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС прагне перекрити доступ російській нафті, яка потрапляє до нього «через задні двері»: «Ми забороняємо імпорт продуктів нафтопереробки, виготовлених із російської нафти».

У I кварталі 2025 року Індія та Туреччина разом купували у Росії 1,8 млн барелів сирої нафти на добу, а ЄС імпортував із цих країн близько 450 000 барелів дизеля та інших нафтопродуктів. Не весь імпорт до ЄС базується на російській сировині, але такі операції вигідні переробникам, адже вони купують нафту зі знижкою, а паливо продають за ринковими цінами.

ЄС, зокрема, запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів із «найбільшого НПЗ «Роснєфті» в Індії». Хоча підприємство не названо напряму, санкції стосуються НПЗ Vadinar, зазначає видання OpIndia. Цей завод збудувала індійська компанія Essar Oil, а нині ним володіє та керує Nayara Energy, де «Роснефть» має 49,13% акцій.

За останні три роки Індія, другий за обсягом покупець російської нафти, майже подвоїла експорт нафтопродуктів до Європи, заявив у червні головний виконавчий директор «Роснєфті» Ігор Сєчін, пише The Moscow Times.

Досі санкції ЄС дозволяли купувати продукти з російської нафти, якщо вони були суттєво перероблені. Однак у Туреччині деякі підприємства лише вдавали, що постачають такий товар до Європи. Окремі термінали, не маючи переробних потужностей, значно збільшили закупівлі російської сирої нафти та палива, одночасно нарощуючи експорт до ЄС.

Від початку ембарго в лютому 2023 року до кінця лютого 2024-го Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на €17,6 млрд – на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період. Водночас експорт палива до ЄС зріс на 107%, підрахували у 2024 році Центр дослідження демократії та Центр дослідження енергетики і чистого повітря (CREA).

За даними CREA, від введення ембарго ЄС на російську нафту до червня 2025 року Туреччина стала найбільшим покупцем російських нафтопродуктів – 26% загального експорту Росії на суму майже €40 млрд. Індія посідає четверте місце. Щодо сирої нафти, Індія закупила її на майже €100 млрд (38% загального експорту), тоді як Туреччина – на четвертому місці з 6%.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що санкції вперше спрямовані проти реєстру суден під індійським прапором. Це дозволить ЄС вживати заходів проти танкерів під індійським прапором за сприяння торгівлі російською нафтою, зазначає OpIndia.

Контекст

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, вони спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту», а також найбільшого НПЗ «Роснєфті» в Індії. Обмеження також торкнулися 22 російських банків.

Санкції включають: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування фінансування російських банків, обмеження для китайських банків, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які поширюють російські наративи серед українських дітей.

«Ми б’ємо по ключових секторах російської воєнної машини – банківському, енергетичному та військово-промисловому. Нове динамічне обмеження ціни на нафту посилює тиск. Він триватиме, доки Путін не зупинить війну», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.