Велика Британія вслід за ЄС оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Нові санкції мають посилити економічний тиск на Росію, позбавивши її ключових енергетичних доходів, які фінансують війну проти України, йдеться у пресрелізі на сайті уряду.

Деталі

Зниження граничної ціни на нафту з РФ набуде чинності 2 вересня 2025 року. Для контрактів, укладених до цього часу, передбачено 45-денний перехідний період, який завершиться 17 жовтня.

«Мета обмеження – обвалити ринкову вартість російської нафти та вдарити по фінансовому ресурсу Кремля, який уже зменшився на 35% у річному вимірі станом на травень», – йдеться у повідомленні.

Велика Британія продовжує блокувати перевезення російських енергоресурсів – уже запроваджені обмеження до понад 250 суден так званого «тіньового флоту».

Контекст

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, вони спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту», а також найбільшого НПЗ «Роснєфті» в Індії. Обмеження також торкнулися 22 російських банків.

Санкції включають: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування фінансування російських банків, обмеження для китайських банків, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які поширюють російські наративи серед українських дітей.

Схвалений ЄС 18-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти. Основні вигодонабувачі – Індія та Туреччина, які заробили мільярди на продажі до Європи нафтопродуктів з російської нафти.