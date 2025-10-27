Маркетолог Андрій Федорів два десятки років перетворював креативні ідеї на прибуток клієнтів. Тепер будує власну креативно-інвестиційну групу. За якими принципами він поєднує бізнес із креативом?

Андрій Федорів, 46, доклав руку до розвитку сотень брендів, зокрема «Нова пошта», Rozetka, «Дія». За 15 років його маркетингова агенція Fedoriv Agency мала кілька трансформацій.

З 2022 року Федорів розвиває й очолює креативно‐інвестиційну групу Fedoriv Group, до якої входять коворкінг Kooperativ, венчурний фонд Vesna Capital (у портфоліо 23 стартапи), проєкти BrandFather і FedorivVlog. Сумарний виторг групи на 2025 рік перевищить $10 млн, каже Федорів.