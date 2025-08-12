США та Китай відклали запровадження взаємних мит ще на три місяці, щоб продовжити переговори та уникнути нового витка торгової війни. Рішення ухвалено напередодні завершення попереднього «тарифного перемир’я» 12 серпня.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у Truth Social повідомив про підписання указу, який призупиняє запровадження підвищених тарифів на китайські товари до 10 листопада.

Міністерство торгівлі Китаю у вівторок оголосило про аналогічний крок – відтермінування додаткових мит на американський імпорт на такий самий термін. У Пекіні наголосили, що це продовження домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови лідерів двох країн 5 червня, і що пауза допоможе стабілізувати світову економіку.

90-денна пауза збігається з традиційним періодом масових закупівель імпортних товарів до Різдва, що дає американським компаніям час поповнити запаси електроніки, одягу та іграшок із Китаю.

Контекст

Дональд Трамп використовує торгові переговори як інструмент тиску, зокрема вимагаючи, щоб Пекін припинив закупівлі російської нафти. Він вже пригрозив новими митами, якщо Китай не піде на поступки.

Зараз у США діють 30% мита на китайський імпорт, а китайські збори на американські товари становлять 10%. Без продовження перемир’я ці показники мали б різко зрости – до 145% з боку США та 125% з боку Китаю, згідно з квітневими планами адміністрації Трампа.

За даними Міністерства торгівлі США, імпорт із Китаю на початку 2025 року зростав, але у червні різко впав через торгове протистояння. Торговий дефіцит США з Китаєм у червні знизився до $9,5 млрд – мінімуму з лютого 2004 року, що на третину менше, ніж місяцем раніше. За перші п’ять місяців року дефіцит скоротився на $22,2 млрд – на 70% менше, ніж торік.