У США 8 серпня набули чинності глобальні імпортні мита президента Дональда Трампа – одні з найвищих за останнє століття. Нові правила кардинально змінюють підхід до світової торгівлі та викликали занепокоєння в десятках країн, пише FT .

Деталі

Режим «взаємних тарифів» охоплює майже всі країни – навіть ті, що мають нові торговельні угоди з США, включно з ЄС і Японією.

Підвищення мит стало логічним продовженням попередніх погроз і часткових призупинень, але цього разу воно охоплює ширший спектр товарів і партнерів.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер намагалася в останній момент уникнути жорстких мит і завершила поїздку до Вашингтона без домовленостей. Тепер Швейцарія, яка є найбільшим експортером годинників, фармацевтики та дорогоцінних металів, зіткнеться з митом у 39%, одним із найвищих серед розвинених країн.

Серед постраждалих – Тайвань, ключовий постачальник чипів, та Канада, яка вже відчула на собі нові мита, попри наявність північноамериканської торговельної угоди. Імпорт з Індії також оподатковуватиметься за підвищеними ставками через закупівлі російської нафти.

Китай – найбільший експортер у світі – ризикує потрапити під подібні санкції після завершення тимчасового перемир’я з Вашингтоном 12 серпня. Трамп натякнув на 100% мита на імпорт чипів і можливі винятки для компаній, які інвестують у США. Також очікується запровадження додаткових мит на фармацевтику, побутову електроніку та інші галузі.

Нові тарифи є другим масштабним підвищенням мит, яке ініціював Трамп. Попереднє, 2 квітня, у день, який він назвав «днем звільнення», згодом було частково призупинене.

Хоча поточні ставки дещо нижчі, ефективне мито для США зросло до рекордного рівня. У липні США зібрали близько $30 млрд мит, тоді як середній показник 2024 року – близько $8 млрд на місяць.

Частина товарів, що вже були в дорозі до США до набуття чинності нових правил, зможе уникнути додаткових мит до 5 жовтня. Це, зокрема, стосується вантажів з Азії або Європи, які вийшли у фінальний етап доставки до 7 серпня.

Трамп заявив, що його торговельна стратегія «повертає США статус багатої країни». Водночас експерти попереджають: світ увійшов у «нову торговельну епоху», і наслідки для глобальних ланцюгів постачання будуть глибокими й довготривалими.

Контекст

Дональд Трамп, який повернувся у Білий дім у 2025 році, продовжує свою протекціоністську економічну політику, відому з першого терміну (2017–2021). Його підхід «America First» спрямований на зменшення торговельного дефіциту США, захист внутрішньої промисловості та повернення робочих місць.

Мита стали ключовим інструментом для досягнення цих цілей, що призвело до торгових воєн із Китаєм, ЄС, Канадою, Мексикою та іншими країнами під час його першого президентства.

Агресивна торгова стратегія Трампа гальмує розвиток світової економіки, причому США виявилися серед країн, які зазнали найбільших втрат, йдеться в звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

ОЕСР уже вдруге за рік погіршила прогноз глобального економічного зростання. Очікується, що у 2025 році зростання світової економіки сповільниться до 2,9% порівняно з 3,1%, прогнозованими у березні, тоді як у 2024-му цей показник становив 3,3%. Основними причинами експерти називають торговельні обмеження та зростання невизначеності в економічній політиці.

Посилення протекціонізму може ще більше погіршити перспективи зростання, підживлюючи інфляцію, порушуючи ланцюги поставок і дестабілізуючи фінансові ринки, зазначила організація.