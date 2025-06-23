Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав російський «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив голова «Нафтогазу» Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

З травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay» (припинивши оплати). «У вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітраж, який «Газпром» намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало», – зазначив Корецький.

Тепер є кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік «Нафтогазу». «Це важлива перемога. Щиро дякую професійній команді юристів НАК «Нафтогаз» та нашим юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат», – зазначив голова НАК.

За його словами, наступний етап – забезпечити виконання рішення.

Контекст

На початку вересня 2022-го «Нафтогаз України» подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі. Він стосується невиплати грошей російським «Газпромом» за транспортування газу.

На той час керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що транзитний контракт 2019 року було підписано на умовах «качай або плати», а росіяни, починаючи з травня, качали і платили менше, ніж передбачає угода. «Газпром» завив, що відкидає всі вимоги «Нафтогазу» щодо арбітражу.