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Alterra Group збудує у Вінниці індустріальний парк. Що відомо про проєкт за 6 млрд грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Вінниці збудують індустріальний парк «Формація.Вінниця», повідомив інвестор та забудовник проєкту Alterra Group. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 6 млрд грн, уточнила Forbes Ukraine пресслужба компанії.

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Деталі

  • Індустріальний парк «Формація.Вінниця» площею 175 000 кв. м зможе розмістити 50 компаній і створити 3500 робочих місць. Alterra Group, яка зводить парк, продовжить його управління після завершення будівництва, а для інвесторів термін окупності становитиме 9 років.
  • Парк розвиватимуть за моделлю Quadruple Helix, що об’єднує освіту, бізнес, державу та суспільство для інновацій і підтримки експорту резидентів.
  • У парку планують створити центр інновацій із лабораторією прототипування, R&D-центром і бізнес-інкубатором. На території будуть апарт-готель, їдальня, спортзал, супермаркет, спортивний майданчик, клієнтський центр і укриття, відкриті для всіх.
  • На травень 2025 року до парку підведено дорогу та каналізацію, триває прокладання магістралі. Парк орієнтований на харчову переробку, сектор автомобільної техніки та компонентів і суміжних до них напрямів, але відкритий до інших напрямів, що відповідають його екосистемі.
  • Очікується, що весь проєкт буде завершений до 2029 року включно.
Alterra Group збудує у Вінниці індустріальний парк. Що відомо про проєкт за 6 млрд грн /Фото 1

Проєкт ІП Фото: Alterra Group

Пресслужба Alterra Group

Проєкт ІП Фото: Alterra Group Фото Пресслужба Alterra Group

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Контекст 

Індустріальний парк «Формація.Вінниця» став другим проєктом серії «Формація» від Alterra Group. Першим проєктом став «Формація.Львів» – індустріальний парк, створений Alterra Group разом із Львівською міською радою, Київською школою економіки та Мінекономіки України. 

Alterra Group перемогла на відкритому конкурсі як керуюча компанія, а парк внесли до реєстру індустріальних парків у жовтні 2023 року. Компанія планує залучити понад 5 млрд грн інвестицій у будівництво парку.

ТОВ «Alterra Group», засноване у 2016 році зі статутним капіталом 5 млн грн, бенефіціар – Дмитро Ковальчук. 

У портфелі компанії дев’ять проєктів: 107 868 кв. м уже введено в експлуатацію, а ще 108 900 кв. м заплановано завершити у 2025 році. За даними Опендатабот, у 2024 році дохід компанії зріс удвічі до 236,97 млн грн порівняно з 2023 роком, а збиток скоротився в 1,7 раза до 699 300 грн.

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