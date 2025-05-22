Alterra Group збудує у Вінниці індустріальний парк. Що відомо про проєкт за 6 млрд грн

У Вінниці збудують індустріальний парк «Формація.Вінниця», повідомив інвестор та забудовник проєкту Alterra Group. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 6 млрд грн, уточнила Forbes Ukraine пресслужба компанії.

Деталі

Індустріальний парк «Формація.Вінниця» площею 175 000 кв. м зможе розмістити 50 компаній і створити 3500 робочих місць. Alterra Group, яка зводить парк, продовжить його управління після завершення будівництва, а для інвесторів термін окупності становитиме 9 років.

Парк розвиватимуть за моделлю Quadruple Helix, що об’єднує освіту, бізнес, державу та суспільство для інновацій і підтримки експорту резидентів.

У парку планують створити центр інновацій із лабораторією прототипування, R&D-центром і бізнес-інкубатором. На території будуть апарт-готель, їдальня, спортзал, супермаркет, спортивний майданчик, клієнтський центр і укриття, відкриті для всіх.

На травень 2025 року до парку підведено дорогу та каналізацію, триває прокладання магістралі. Парк орієнтований на харчову переробку, сектор автомобільної техніки та компонентів і суміжних до них напрямів, але відкритий до інших напрямів, що відповідають його екосистемі.

Очікується, що весь проєкт буде завершений до 2029 року включно.

Проєкт ІП Фото: Alterra Group Проєкт ІП Фото: Alterra Group Фото Пресслужба Alterra Group Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Індустріальний парк «Формація.Вінниця» став другим проєктом серії «Формація» від Alterra Group. Першим проєктом став «Формація.Львів» – індустріальний парк, створений Alterra Group разом із Львівською міською радою, Київською школою економіки та Мінекономіки України.

Alterra Group перемогла на відкритому конкурсі як керуюча компанія, а парк внесли до реєстру індустріальних парків у жовтні 2023 року. Компанія планує залучити понад 5 млрд грн інвестицій у будівництво парку.

ТОВ «Alterra Group», засноване у 2016 році зі статутним капіталом 5 млн грн, бенефіціар – Дмитро Ковальчук.

У портфелі компанії дев’ять проєктів: 107 868 кв. м уже введено в експлуатацію, а ще 108 900 кв. м заплановано завершити у 2025 році. За даними Опендатабот, у 2024 році дохід компанії зріс удвічі до 236,97 млн грн порівняно з 2023 роком, а збиток скоротився в 1,7 раза до 699 300 грн.