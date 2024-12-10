Мінекономіки виділило 114 млн грн індустріальному парку «Формація.Львів». Куди спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на розвиток основної інфраструктури, зокрема енергозабезпечення, водопостачання, водовідведення та каналізації.

Індустріальний парк «Формація.Львів» у Сигнівці отримав понад 114 млн грн фінансування від Міністерства економіки України для створення та вдосконалення інфраструктури. Про це йдеться у прессрелізі співвласника ІП «Формація» Alterra Group.

Деталі

Із загальної суми: 21,6 млн грн виділено на будівництво виробничих, адміністративних та допоміжних будівель, а також зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. Для електропостачальних мереж потужністю 10 000 кВт виділено 63,7 млн грн, а ще 16,4 млн грн – на забезпечення потужністю 1 350 кВт.

На реконструкцію насосної каналізаційної станції «Холодновідка» передбачено 13,2 млн грн.

Першочергово проведуть роботи з облаштування зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та модернізації насосної станції, зокрема оновлення двох ниток напірного трубопроводу для зменшення аварійності та поліпшення екологічної ситуації. Також розпочнеться будівництво електромереж потужністю 11,3 МВт.

Роботи стартують найближчим часом, а їх завершення очікується до кінця 2026 року.

Контекст

21 грудня 2023 року компанія Alterra Group розпочала будівництво індустріального парку «Формація. Львів» у промисловій зоні Сигнівка на околиці Львова. Це перший муніципальний індустріальний парк такого масштабу на Заході України, який створить 3600 робочих місць і стане осередком інновацій та промислового розвитку.

Проєкт охоплює будівництво понад 150 тис. м² виробничих, складських та офісних приміщень на площі 30 га. Планується розміщення до 50 підприємств, включаючи великі компанії, малий та середній бізнес. У межах парку також функціонуватиме науково-дослідницький центр із лабораторіями, коворкінгами та бізнес-інкубатором для стартапів.

Запуск першої черги запланований на початок 2025 року, а перші виробництва мають запрацювати вже через півтора року. Проєкт реалізує компанія Alterra Group, відома іншими масштабними об’єктами комерційної нерухомості в Україні, такими як PORT і PROSTIR у Львові.