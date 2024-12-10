Мінекономіки виділило 114 млн грн індустріальному парку «Формація.Львів». Куди спрямують кошти

Індустріальний парк «Формація.Львів» у Сигнівці отримав понад 114 млн грн фінансування від Міністерства економіки України для створення та вдосконалення інфраструктури. Про це йдеться у прессрелізі співвласника ІП «Формація» Alterra Group.
Кошти будуть спрямовані на розвиток основної інфраструктури, зокрема енергозабезпечення, водопостачання, водовідведення та каналізації.
Деталі
- Із загальної суми: 21,6 млн грн виділено на будівництво виробничих, адміністративних та допоміжних будівель, а також зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. Для електропостачальних мереж потужністю 10 000 кВт виділено 63,7 млн грн, а ще 16,4 млн грн – на забезпечення потужністю 1 350 кВт.
- На реконструкцію насосної каналізаційної станції «Холодновідка» передбачено 13,2 млн грн.
- Першочергово проведуть роботи з облаштування зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та модернізації насосної станції, зокрема оновлення двох ниток напірного трубопроводу для зменшення аварійності та поліпшення екологічної ситуації. Також розпочнеться будівництво електромереж потужністю 11,3 МВт.
- Роботи стартують найближчим часом, а їх завершення очікується до кінця 2026 року.
Контекст
21 грудня 2023 року компанія Alterra Group розпочала будівництво індустріального парку «Формація. Львів» у промисловій зоні Сигнівка на околиці Львова. Це перший муніципальний індустріальний парк такого масштабу на Заході України, який створить 3600 робочих місць і стане осередком інновацій та промислового розвитку.
Проєкт охоплює будівництво понад 150 тис. м² виробничих, складських та офісних приміщень на площі 30 га. Планується розміщення до 50 підприємств, включаючи великі компанії, малий та середній бізнес. У межах парку також функціонуватиме науково-дослідницький центр із лабораторіями, коворкінгами та бізнес-інкубатором для стартапів.
Запуск першої черги запланований на початок 2025 року, а перші виробництва мають запрацювати вже через півтора року. Проєкт реалізує компанія Alterra Group, відома іншими масштабними об’єктами комерційної нерухомості в Україні, такими як PORT і PROSTIR у Львові.
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