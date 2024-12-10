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Мінекономіки виділило 114 млн грн індустріальному парку «Формація.Львів». Куди спрямують кошти

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Індустріальний парк «Формація.Львів» у Сигнівці отримав понад 114 млн грн фінансування від Міністерства економіки України для створення та вдосконалення інфраструктури. Про це йдеться у прессрелізі співвласника ІП «Формація» Alterra Group. 

Кошти будуть спрямовані на розвиток основної інфраструктури, зокрема енергозабезпечення, водопостачання, водовідведення та каналізації.

Деталі 

  • Із загальної суми: 21,6 млн грн виділено на будівництво виробничих, адміністративних та допоміжних будівель, а також зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. Для електропостачальних мереж потужністю 10 000 кВт виділено 63,7 млн грн, а ще 16,4 млн грн – на забезпечення потужністю 1 350 кВт.
  • На реконструкцію насосної каналізаційної станції «Холодновідка» передбачено 13,2 млн грн.
  • Першочергово проведуть роботи з облаштування зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та модернізації насосної станції, зокрема оновлення двох ниток напірного трубопроводу для зменшення аварійності та поліпшення екологічної ситуації. Також розпочнеться будівництво електромереж потужністю 11,3 МВт.
  • Роботи стартують найближчим часом, а їх завершення очікується до кінця 2026 року.

Контекст

21 грудня 2023 року компанія Alterra Group розпочала будівництво індустріального парку «Формація. Львів» у промисловій зоні Сигнівка на околиці Львова. Це перший муніципальний індустріальний парк такого масштабу на Заході України, який створить 3600 робочих місць і стане осередком інновацій та промислового розвитку.

Проєкт охоплює будівництво понад 150 тис. м² виробничих, складських та офісних приміщень на площі 30 га. Планується розміщення до 50 підприємств, включаючи великі компанії, малий та середній бізнес. У межах парку також функціонуватиме науково-дослідницький центр із лабораторіями, коворкінгами та бізнес-інкубатором для стартапів.

Запуск першої черги запланований на початок 2025 року, а перші виробництва мають запрацювати вже через півтора року. Проєкт реалізує компанія Alterra Group, відома іншими масштабними об’єктами комерційної нерухомості в Україні, такими як PORT і PROSTIR у Львові.

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