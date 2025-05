The New York Times уклала угоду з Amazon про ліцензування свого редакційного контенту для навчання штучного інтелекту компанії. Про це пише TechCrunch 29 травня.

Деталі

Угода дозволить інтегрувати контент The Times, зокрема новини, рецепти з NYT Cooking та спортивні матеріали The Athletic, у різні продукти Amazon для клієнтів. Це може стосуватися, зокрема, програмного забезпечення Alexa для розумних колонок Amazon.

«У продуктах Amazon будуть розміщені прямі посилання на контент The Times, коли це покращує досвід користувача, спрямовуючи читачів до повноцінного контенту The Times», – зазначила Даніель Роудс Ха, речниця The New York Times.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але це перша подібна угода для Amazon. Для порівняння, OpenAI уклала схожі угоди з такими виданнями, як The Washington Post, The Atlantic, The Guardian, NewsCorp та Axel Springer.

Це перша угода The New York Times, пов’язана з генеративним ШІ. Раніше видання звинуватило OpenAI та Microsoft у використанні мільйонів його статей для навчання ШІ-моделей без дозволу чи компенсації.

«Ми продовжуємо забезпечувати належну цінність нашої роботи через комерційні угоди або захист наших прав інтелектуальної власності», – додала речниця.

Контекст

Компанії, що розробляють штучний інтелект (ШІ), укладають ліцензійні угоди з медіа для використання їхнього контенту в навчанні моделей. Це допомагає покращувати якість відповідей ШІ, забезпечувати точність даних і уникати юридичних проблем, пов’язаних із порушенням авторських прав.

Ліцензування новинного контенту дозволяє ШІ-компаніям отримувати доступ до перевірених джерел, що підвищує точність і надійність відповідей, знижує ризик судових позовів та зміцнює довіру користувачів завдяки інтеграції авторитетного контенту, наприклад, матеріалів The New York Times.

У грудні 2023 року The New York Times подала позов проти OpenAI і Microsoft, звинувативши їх у несанкціонованому використанні мільйонів її статей для навчання моделей ШІ, таких як ChatGPT. Видання стверджувало, що ці компанії створюють конкуруючі продукти, використовуючи їхній контент без дозволу, причому статті The Times мали особливу вагу в процесі навчання.