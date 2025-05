The New York Times заключила сделку с Amazon о лицензировании своего редакционного контента для обучения искусственному интеллекту компании. Об этом пишет TechCrunch 29 мая.

Подробности

Соглашение позволит интегрировать контент The Times, в том числе новости, рецепты из NYT Cooking и спортивные материалы The Athletic, в разные продукты Amazon для клиентов. Это может касаться, в частности, программного обеспечения Alexa для умных колонок Amazon.

«В продуктах Amazon будут размещены прямые ссылки на контент The Times, когда это улучшает опыт пользователя, направляя читателей к полноценному контенту The Times», – отметила Даниэль Роудс Ха, представитель The New York Times.

Финансовые детали соглашения не разглашаются, но это первое подобная сделка для Amazon. Для сравнения, OpenAI заключила схожие сделки с такими изданиями, как The Washington Post, The Atlantic, The Guardian, NewsCorp и Axel Springer.

Это первое соглашение The New York Times, связанное с генеративным ИИ.

«Мы продолжаем обеспечивать должную ценность нашей работы через коммерческие соглашения или защиту наших прав интеллектуальной собственности», – добавила спикер.

Контекст

Компании, разрабатывающие искусственный интеллект, заключают лицензионные соглашения с медиа для использования их контента в обучении моделей. Это помогает улучшать качество ответов ИИ, обеспечивать точность данных и избегать юридических проблем, связанных с нарушением авторских прав.

Лицензирование новостного контента позволяет ИИ-компаниям получать доступ к проверенным источникам, что повышает точность и надежность ответов, снижает риск судебных тяжб и укрепляет доверие пользователей благодаря интеграции авторитетного контента, например, материалов The New York Times.

В декабре 2023 года The New York Times подала иск против OpenAI и Microsoft, обвинив их в несанкционированном использовании миллионов ее статей для обучения моделей ИИ, таких как ChatGPT. Издание утверждало, что эти компании создают конкурирующие продукты, используя их контент без разрешения, причем статьи The Times имели особый вес в процессе обучения.