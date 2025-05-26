Штучний інтелект (ШІ) змінює роботу програмістів, роблячи її швидшою, але менш творчою. У компаніях, як-от Amazon, Google і Shopify, ШІ стає обов’язковим, підвищуючи продуктивність. Проте працівники скаржаться, що їхня робота втрачає глибину, нагадуючи конвеєр часів промислової революції, пише The New York Times .

Деталі

У Amazon, де генеративний ШІ вважають ключем до підвищення продуктивності, керівництво закликає інженерів використовувати такі інструменти, як Copilot, який пропонує фрагменти коду.

Дослідження Microsoft і трьох університетів показало, що використання Copilot підвищує продуктивність програмістів більш ніж на 25%. Гендиректор Amazon Енді Джессі у листі до акціонерів зазначив, що ШІ допомагає економити час і кошти, зокрема завдяки автоматизації оновлення старого програмного забезпечення.

Інженери Amazon кажуть, що за останній рік вимоги до продуктивності зросли, а терміни виконання завдань скоротилися. Один із них розповів, що його команда зменшилася вдвічі, але має створювати той самий обсяг коду за допомогою ШІ.

Компанія навіть заохочує розробників створювати нові ШІ-інструменти для підвищення продуктивності на внутрішніх хакатонах. Amazon стверджує, що регулярно перевіряє чисельність команд і може збільшувати їх за потреби.

Інші технологічні компанії йдуть схожим шляхом. Shopify зробив ШІ обов’язковим і додав його до оцінювання працівників. Google планує хакатон для створення ШІ-інструментів із призовим фондом $10 000. Понад 30% коду в Google генерує ШІ.

Інженери Amazon скаржаться, що через ШІ їхня робота стає більш рутинною. Один із них зазначив, що створення нової функції для сайту, яке раніше займало тижні, тепер має відбуватися за кілька днів.

Інший інженер зауважив, що ШІ-інструменти, які генерують великі частини програм, потребують ретельної перевірки, що робить роботу схожою на «читання коду» замість його написання. Це знижує творчий аспект роботи.

ШІ також використовується для написання пропозицій щодо вирішення проблем і тестування програм, що раніше вимагало глибокого аналізу. Один із інженерів Amazon висловив побоювання, що автоматизація таких завдань може позбавити молодших програмістів навичок, необхідних для кар’єрного зростання.

Amazon запевняє, що співпраця та експерименти залишаються ключовими, а ШІ лише доповнює, а не замінює експертизу інженерів.

Працівники Amazon висловлюють занепокоєння через групу Amazon Employees for Climate Justice, яка, крім екологічних питань, стала платформою для обговорення стресу від використання ШІ. Організатори групи розповідають, що сотні працівників занепокоєні своїм майбутнім і якістю роботи.

Контекст

Зміни в роботі програмістів через ШІ нагадують трансформації під час промислової революції, коли складні професії замінялися простими завданнями на конвеєрах. Історик праці Джейсон Резнікофф зазначає, що працівники скаржилися на прискорення темпу, інтенсифікацію та деградацію праці. Наприклад, невеликі майстерні механіків поступилися місцем складальним лініям, а особисті секретарі – пулам друкарок і операторів введення даних.

У Amazon подібна трансформація вже відбулася в логістиці: роботи в складах замінили довгі піші маршрути працівників, але підвищили темп роботи та зробили її більш монотонною. Інженери бачать паралелі у своїй роботі, адже ШІ змушує їх прискорюватися, щоб відповідати новим стандартам продуктивності.