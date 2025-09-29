Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита на закордонні кінофільми та меблі. Про це він написав у соцмережі Truth Social 29 вересня.

Деталі

Трамп заявив, що запровадить мита в розмірі 100% на будь-які кінофільми, зняті за межами США.

Пізніше Трамп пообіцяв «встановити значні мита для будь-яких країн, що виробляють меблі не на американській території».

Президент пояснив ці рішення «повною втратою» цих галузей для економіки США на користь інших країн. Трамп поклав відповідальність за це на губернаторів штатів Каліфорнія і Північна Кароліна.

Контекст

Дональд Трамп, який повернувся у Білий дім у 2025 році, продовжує свою протекціоністську економічну політику, відому з першого терміну (2017–2021). Його підхід America First спрямований на зменшення торговельного дефіциту США, захист внутрішньої промисловості та повернення робочих місць.

У квітні цього року Трамп шокував світові ринки анонсом «дзеркальних» мит проти більшості торговельних партнерів США, але згодом знизив їхній рівень.

8 серпня набули чинності глобальні імпортні мита США – одні з найвищих за останнє століття. Нові правила кардинально змінюють підхід до світової торгівлі та викликали занепокоєння в десятках країн.

Минулого тижня президент США оголосив про введення 100-відсоткових тарифів на імпортовані в країну ліки та фармацевтичні товари.