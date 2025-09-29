Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп схвалив завдання далекобійних ударів по цілях на території Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News 29 вересня.

Деталі

Журналістка навела цитату з посту Трампа, де він висловив думку, що Україна за підтримки Європи здатна повернути всі свої території, «а можливо, й піти далі». Вона запитала в Келлога, чи це означає дозвіл на завдання ударів углиб Росії.

«На основі заяв Трампа, а також віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо, відповідь – так. Треба використовувати можливість для ударів на великі відстані. Жодних укриттів бути не може», – зазначив Келлог.

Водночас Келлог уточнив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk наразі не ухвалено.

Контекст

23 вересня Трамп у Truth Social після зустрічі з Зеленським на Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки ЄС і НАТО може повернути всі свої території. Він розкритикував Росію, назвавши її «паперовим тигром» через неефективну тривалу війну, яка «мала б тривати менше тижня».

Зеленський в інтерв’ю Axios позитивно оцінив допис Трампа, зазначивши, що попросив у нього нову систему озброєння, не уточнюючи назву при камерах, але додав, що навіть наявність цієї системи в України без її застосування може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Пізніше The Telegraph посилаючись на анонімні джерела повідомив, що Зеленський просив ракети Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні розглядають можливість передачі Україні ракет Tomahawk, повідомило видання The Wall Street Journal, зазначивши, що Білий дім аналізує цю пропозицію. Проте остаточне рішення залежить від президента США.