Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100-відсоткових тарифів на імпортовані в країну ліки та фармацевтичні товари. На тлі цієї новини акції фармкомпаній в Азії обвалилися, пише FT .

Деталі

Нові мита почнуть діяти з 1 жовтня і поширюватимуться на всі брендові та запатентовані препарати, тоді як генерики залишаться без обмежень.

У дописі на Truth Social Трамп уточнив, що винятки отримають компанії, які вже розпочали будівництво виробничих потужностей у США. Це, за його словами, має стимулювати локалізацію фармацевтичного виробництва.

Паралельно Трамп анонсував додаткові мита на низку товарів: 25% на великовантажні вантажівки, 50% – на кухонні шафи та меблі для ванних кімнат, 30% – на м’які меблі. Він пояснив ці заходи питаннями національної безпеки та захистом внутрішніх виробників від «масового затоплення» імпортом.

Оголошення Трампа вже вплинуло на біржі: акції японських фармацевтичних компаній Sumitomo Pharma, Otsuka Holdings та Chugai Pharmaceutical впали на 5%, 4,1% і 2,8% відповідно.

Японські та європейські чиновники заявили, що очікують на роз’яснення, оскільки США раніше обіцяли не піднімати тарифи на фармпродукцію вище 15%.

Контекст

У квітні цього року Трамп шокував світові ринки анонсом «дзеркальних» мит проти більшості торговельних партнерів США, але згодом знизив їхній рівень.

Ліки тоді були винесені за дужки. Нинішнє рішення означає, що фармацевтичні компанії вперше стикаються з таким масштабним тарифним навантаженням.

Водночас частина гравців, як-от японська Takeda, вже анонсувала багатомільярдні інвестиції у виробництво в США.