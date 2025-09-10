Президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз запровадити мита до 100% на товари з Індії та Китаю, щоб посилити економічний тиск на Росію, яка постачає цим країнам нафту. Про це пишуть Financial Times та AFP із посиланням на джерела.

Деталі

Таку пропозицію Трамп висловив під час переговорів високопосадовців ЄС і США у Вашингтоні, де обговорювалися способи посилення економічного тиску на Москву задля припинення війни в Україні.

За словами одного з американських посадовців, США готові запровадити аналогічні мита у відповідь на будь-які дії ЄС щодо Китаю та Індії.

«Президент вважає, що найпростіший шлях – це спільне запровадження значних мит і їх збереження, доки Китай не припинить купувати [російську] нафту. У цієї нафти, по суті, немає інших ринків збуту», – зазначив інший американський посадовець.

Контекст

На початку серпня Дональд Трамп запровадив мита у розмірі 25% на товари з Індії через те, що ця країна продовжує купувати російську нафту. Згодом розмір мит було збільшено до 50%.

3 вересня під час розмови з європейськими лідерами Трамп заявив, що Європа має чинити тиск на Китай, щоб китайська влада відмовилася від закупівель російських нафти та газу. Крім того, він закликав Європу припинити купувати російську нафту, оскільки, за його словами, це «фінансує» війну. Міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що європейські країни повинні відмовитися від російських нафти та газу, якщо хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.