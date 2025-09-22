Споживачі єврозони змінили свої споживчі звички через очікування запровадження мит США, уникаючи американських товарів і скорочуючи витрати на некритичні покупки. Про це йдеться у дослідженні Європейського центрального банку (ЄЦБ), опублікованому у понеділок, пише Reuters 22 вересня.

Деталі

Жителі єврозони, які накопичили значні заощадження після пандемії, протягом року поводилися обережно у своїх витратах. Невизначеність щодо можливих мит стримувала розвиток ключових секторів економіки регіону, залишаючи їх у стані нестабільності.

Згідно з даними ЄЦБ, приблизно 26% учасників опитування повідомили, що відмовилися від придбання американських товарів, тоді як 16% зазначили, що скоротили загальні витрати. У статті Економічного бюлетеня ЄЦБ наголошується, що споживачі реагують на занепокоєння, пов’язані з митами, помітними змінами у своїх звичках.

«Домогосподарства з високим доходом частіше уникають американських товарів, тоді як сім’ї з нижчим доходом більш схильні скорочувати загальні витрати», – зазначили в ЄЦБ. Банк також вказав, що рівень фінансової грамотності впливав на ці рішення.

Майже всі скорочення витрат стосувалися дискреційних товарів, таких як предмети розкоші чи необов’язкові покупки, тоді як витрати на товари першої необхідності залишилися майже незмінними. Крім того, деякі споживачі підвищили свої інфляційні очікування, зокрема на довгострокову перспективу, що може свідчити про те, що вплив мит на інфляцію сприймається не як тимчасовий, а як більш тривалий.

Контекст

Після кількох тижнів ультиматумів і публічного тиску президент США Дональд Трамп зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на своєму гольф-курорті в Тернберрі, Шотландія, 28 липня.

Переговори, що тривали трохи більше години, завершилися укладенням нової торговельної угоди між США та ЄС. Сторони домовилися про базову ставку мита в 15% на більшість європейських товарів. Угода передбачає значні інвестиційні зобов’язання: європейські компанії протягом трьох років закуплять американські енергоносії на $750 млрд і інвестують $600 млрд у США. Трамп назвав угоду «найвеличнішою торговельною домовленістю в історії». Детальніше про цю угоду читайте за посиланням.

На початку вересня Брюссель заявив про готовність скасувати мита на американські товари заради угоди з Трампом, запропонувавши пільгові мита на морепродукти та сільськогосподарські товари. Для прискорення процесу Єврокомісія відмовилася від стандартної процедури оцінки впливу. У Брюсселі визнають, що угода вигідніша для США, але вважають її необхідною для стабільності бізнесу.