Турецька будівельна група Onur Group вийшла з аграрного бізнесу в Україні, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine. Компанію Agroceton з землями на Львівщині викупив власник одного з провідних виробників м’яса «Ексім Фуд» Мирона Остапчака.
Деталі
- «Розглядали продаж вже деякий час», – повідомив Forbes Ukraine СЕО Onur Group Емре Караахметоглу. На початку жовтня турецька група завершила угоду з продажу агробізнесу – компанії «Агросетон».
- Покупець з’явився природно – у процесі ринкових переговорів, каже Караахметоглу. Новий власник активу – «Жовківський племптахорепродуктор», що входить до холдингу «Ексім фуд» Мирона Остапчака.
- «Були досить сильні конкуренти, але ми все-таки домовилися», – зазначив Остапчак.
- Угода включає 3500 га сільськогосподарської землі у Львівській області, сільськогосподарську техніку та інфраструктуру підприємства, каже СЕО Onur Group в Україні. Розкривати суму угоди сторони відмовились.
- Головна причина виходу з агробізнесу – незадовільні фінансові показники та відсутність перспектив для зростання, каже Караахметоглу. Агробізнес не відповідав довгостроковій стратегії Onur Group в Україні, додав він.
Контекст
За останні чотири роки Agroceton незмінно демонструвала збитки. За підсумками 2023-го, збиток компанії сягнув 16,6 млн грн, за даними YouControl. Торік збиток вдалося скоротити до 848 000 грн. При цьому виторг компанії за чотири роки скоротився вдвічі: з 35,6 млн грн у 2021-му до 19,07 млн грн у 2024 році.
«Жовківський племптахорепродуктор», що входить до групи «Ексім Фуд» Мирона Остапчака – одного з найбільших виробників свинини у західному регіоні, в останній рік активно розростається. За оцінкою Остапчака, група входить до п’ятірки найбільших виробників свинини в Україні. У червні компанія придбала на аукціоні за 1,613 млн грн занедбану радянську птахофабрику у Куликові. На початку літа «Жовківський племптахорепродуктор» викупила вісім ділянок за 18,2 млн грн в селі Гряда на Львівщині.
Торік «Жовківський племптахорепродуктор» отримав 792,6 млн грн доходу (на 7,2% більше, ніж у 2023-му) та 280,3 млн грн чистого прибутку, за даними YouControl.
