Турецька Onur Group вийшла з українського агро. Її бізнес викупив власник «Ексім фуд» Остапчак, дізнався Forbes Ukraine. Яка вартість і мета угоди?

Уляна Букатюк
Турецька будівельна група Onur Group вийшла з аграрного бізнесу в Україні. Компанію «Агросетон» із землями на Львівщині викупив власник одного з найбільших виробників свинини «Ексім Фуд» Мирон Остапчак. Чому турецька група пішла з агробізнесу та що Остапчак планує робити з новим активом?

«Розглядали продаж уже деякий час», – каже Forbes Ukraine СЕО Onur Group в Україні Емре Караахметоглу. На початку жовтня турецька група завершила угоду з продажу своєї агрокомпанії «Агросетон». 

Покупець з’явився природно – у процесі ринкових переговорів, каже Караахметоглу. Новий власник активу – «Жовківський племптахорепродуктор», що входить до холдингу «Ексім Фуд» Мирона Остапчака. «Були досить сильні конкуренти, але ми все-таки домовилися», – каже Остапчак.

