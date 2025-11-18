Деталі

«Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції не було», – сказано в повідомленні «Суспільного».

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії "Суспільне" і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії "Суспільне" і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога Попередній слайд Наступний слайд

У Дніпрі близько 22:30 пролунала серія вибухів. Місто та район опинилися під масованою атакою «шахедів». Унаслідок ударів виникли пожежі, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Понівечені транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі. Зачепило також понад 20 авто, ще три – знищені.

Станом на 7:30 внаслідок масованої атаки у Дніпрі поранені двоє людей – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

В »Укрзалізниці» додали, що в результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди № 31 Запоріжжя-Перемишль та №119 Дніпро-Хелм. Віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про «критичні ураження» десятками БпЛА приміського депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Це друга за час повномасштабної війни масована атака на обʼєкт.

Суттєво зруйнований основний ремонтний цех, пошкоджено вокзал у Дніпрі. Розпочато розбір завалів.

Контекст

У 2025 році Росія продовжила цілеспрямовані атаки на українські медіа: за даними Інституту масової інформації (ІМІ) та Комітету захисту журналістів (CPJ), зафіксовано щонайменше 20–30 злочинів проти журналістів та редакцій, серед яких ракетний удар по офісах «Української правди» та «Радіо Свобода» в Києві 28 серпня, знищення ньюзруму телеканалу FREEДОМ та пошкодження студії «Дім» у листопаді, а також загибель щонайменше 10 медійників (Тетяна Кулик, Артур Шибалов, Альона Грамова, Євген Кармазін та інші) під час виконання професійних обов’язків або внаслідок обстрілів, що призвело до закриття чи евакуації понад 50 регіональних редакцій, дефіциту кадрів у 58 % медіа та загального зростання кількості злочинів РФ проти преси до 858 станом на жовтень 2025 року.