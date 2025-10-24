У пʼятницю, 24 жовтня 2025 року, близько 11:00 російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова за допомогою керованих авіабомб (КАБ). Одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге – по цивільному підприємству. Про це повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов .

Деталі

Всього Харків був атакований п’ятьма КАБами.

На одному з місць влучань вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки – у них вибиті вікна, заявив Терехов.

Станом на 12 годину відомо про шість постраждалих у місті. Серед них – 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Одну людину ушпиталили.

Під завалами підприємства можуть бути люди.

Контекст

Харків залишається одним з основних напрямків російських атак з початку повномасштабного вторгнення. За останні тижні Росія посилила удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі Харківської області, використовуючи ракети, безпілотники та плануючі бомби. Ці атаки спрямовані на дестабілізацію енергосистеми перед зимовим сезоном.

Напередодні Росія атакувала Харків ударними дронами. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. В Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на одному з об’єктів інфраструктури.

Росія знищила дві трансформаторні підстанції, які живили Харків.