Деталі

Близько 02:58 зафіксовано влучання в межах Миколаєва. Через вибухову хвилю спалахнув господарський супермаркет, пожежу на площі близько 2000 квадратних метрів вдалося оперативно ліквідувати силами ДСНС.

Також пошкоджено будівлі на території станції техобслуговування, два автомобілі та вибито вікна в багатоквартирному будинку. Ще одна пожежа на СТО охопила близько 30 квадратних метрів. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

«Уночі ворог атакував область БпЛА типу Shahed, у результаті чого пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через це без електропостачання залишалися 12 населених пунктів, однак наразі всіх споживачів вже заживлено. Постраждалих немає», — зазначив Кім у Telegram.

Наслідок атаки донів росіян у Миколаєві 3 листопада

Контекст

Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак – позбавити регіони тепла і світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ, пише The Economist.

Ця кампанія не хаотична: серія ударів по водопостачанню, підстанціях і електростанціях показала, що йдеться про стратегію руйнування балансу між виробництвом і розподілом енергії.