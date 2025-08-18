Підписка від 49 грн
У Харкові є загиблі після удару Росії по багатоповерхівці (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. 18 серпня 2025 року /ДСНС Харківщини

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. 18 серпня 2025 року Фото ДСНС Харківщини

Росія вранці 18 серпня завдала масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Станом на 8:50 – пʼятеро загиблих. Про це повідомляють пресслужба ДСНС України, міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

  • Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв.
  • Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами.
  • До ліквідації наслідків ворожого терору залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також психологи.
  • Станом на 8:00 – четверо загиблих (серед них дитина), 17 поранених (шість дітей), врятовано двох людей, аварійно-рятувальні роботи тривають.
  • Пізніше Терехов повідомив, що кількість жертв зросла до пʼяти.
  • За даними голова ОВА Синєгубова, пʼять людей на цей час вважаються зниклими. «Попередньо, люди можуть перебувати під завалами», – зазначив він.
Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові є загиблі після удару Росії по багатоповерхівці (фото) /Фото 2

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові є загиблі після удару Росії по багатоповерхівці (фото) /Фото 3

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові є загиблі після удару Росії по багатоповерхівці (фото) /Фото 4

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові є загиблі після удару Росії по багатоповерхівці (фото) /Фото 5

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Контекст

Росія минулої ночі та вранці атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. 88 безпілотників було знешкоджено. влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 25 локаціях.

