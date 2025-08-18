Росія вранці 18 серпня завдала масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Станом на 8:50 – пʼятеро загиблих. Про це повідомляють пресслужба ДСНС України, міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Деталі

Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами.

До ліквідації наслідків ворожого терору залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також психологи.

Станом на 8:00 – четверо загиблих (серед них дитина), 17 поранених (шість дітей), врятовано двох людей, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Пізніше Терехов повідомив, що кількість жертв зросла до пʼяти.

За даними голова ОВА Синєгубова, пʼять людей на цей час вважаються зниклими. «Попередньо, люди можуть перебувати під завалами», – зазначив він.

Наслідки удару Росії по житловому будинку в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Контекст

Росія минулої ночі та вранці атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. 88 безпілотників було знешкоджено. влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 25 локаціях.