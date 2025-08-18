Підписка від 49 грн
Росія вчергове атакувала нафтобазу компанії Socar на Одещині (доповнено)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Михайло Тарчинець
Михайло Тарчинець
Forbes

1 хв читання

Росія вчергове атакувала нафтобазу компанії Socar на Одещині (доповнено) /ДСНС Одещини

ДСНС Одещини

Росія в ніч на 18 серпня вчергове масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками: спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, повідомила пресслужба ДСНС. В компанії Socar підтвердили Forbes Ukraine, що постраждала їх інфраструктура.

  • Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних із Національної гвардії та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки.
  • Були залучені пожежний робот та пожежний потяг «Укрзалізниці».
  • Ще за однією адресою горів двоповерховий житловий будинок (наразі в ньому ніхто не жив). 
  • За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
  • Доповнено. Постраждала інфраструктура азербайджанської нафтокомпанії Socar, повідомили Forbes Ukraine в пресслужбі компанії.
Росія вчергове атакувала нафтобазу компанії Socar на Одещині (доповнено) /Фото 1

Наслідки атаки Росії на нафтобазу в Одесі. 18 серпня 2025 року. Фото: ДСНС Одещини

Росія вчергове атакувала нафтобазу компанії Socar на Одещині (доповнено) /Фото 2

Наслідки атаки Росії на нафтобазу в Одесі. 18 серпня 2025 року. Фото: ДСНС Одещини

Росія вчергове атакувала нафтобазу компанії Socar на Одещині (доповнено) /Фото 3

Наслідки атаки Росії на нафтобазу в Одесі. 18 серпня 2025 року. Фото: ДСНС Одещини

Контекст

Росія минулої ночі та вранці атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. 88 безпілотників було знешкоджено. Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 25 локаціях.

8 серпня Росія безпілотниками атакувала нафтобазу азербайджанської нафтової компанії Socar на Одещині. Тоді четверо співробітників підприємства зазнали серйозних травм.

Правоохоронці вказували на значний ризик подальших атак на об’єкти Socar в Україні з огляду на заяви російських пропагандистів про те, що азербайджанські активи в Україні є «законними цілями» для ЗС РФ.

28 липня Україна здійснила першу тестову поставку азербайджанського газу Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.

Матеріали по темі

