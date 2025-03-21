У Німеччині остаточно схвалили механізм підвищення витрат на оборону. Це розблокує мільярди допомоги Україні

Верхня палата парламенту Німеччини, Бундесрат, схвалила ініціативу майбутнього канцлера Фрідріха Мерца про масштабні інвестиції в оборонний сектор та інфраструктуру країни. Цей крок відкриває шлях до надання Україні допомоги в розмірі €3 млрд. Про це пише Bloomberg 21 березня.

Деталі

Законопроєкт був прийнятий 53 голосами «за», що перевищує необхідну більшість у дві третини голосів (46).

На позачерговому засіданні 18 березня Мерц заручився підтримкою 513 депутатів Бундестагу, нижньої палати парламенту, що значно перевищує необхідну кількість голосів для внесення змін до Конституції Німеччини. Законопроєкт передбачає пом’якшення так званого «боргового гальма» .

. Експерти зазначають, що німецьким збройним силам у найближчі роки знадобиться понад €400 млрд. План Мерца пропонує вивести витрати на оборону, розвідку та кібербезпеку за межі боргових обмежень, якщо вони перевищуватимуть 1% ВВП.

Члени «Християнсько-демократичного союзу ФРН» виступають за прискорення переозброєння та створення спеціального фонду на €500 млрд з 12-річним терміном дії. Ці кошти спрямують на оновлення лікарень, шкіл, транспортної мережі та енергетичної інфраструктури.

Законопроєкт має підписати президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого його подадуть на публікацію до Бюлетеня федеральних законів.

Контекст

«Боргове гальмо» – норма Конституції Німеччини від 2009 року, що обмежує дефіцит федерального бюджету до 0,35% ВВП і забороняє нові борги федеральним землям, крім кризових ситуацій. Під час пандемії COVID-19 країна виділила понад €200 млрд, скориставшись винятком, але спроба перенаправити €60 млрд на кліматичні проєкти була визнана судом порушенням.

У 2024 році через «боргове гальмо» допомога Україні опинилася під загрозою скорочення вдвічі. На початку 2025 року МЗС і Міноборони запропонували €3 млрд на озброєння для України (IRIS-T, Patriot, гаубиці), але канцлер Олаф Шольц відклав рішення до формування нового уряду після виборів 23 лютого.

18 березня 2025 року Бундестаг ухвалив поправки до Конституції, послабивши боргові обмеження. Витрати на оборону понад 1% ВВП та €3 млрд для України звільнили від «боргового гальма», дозволивши багатомільярдні інвестиції в оборону й інфраструктуру.