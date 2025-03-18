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«Відповідь на агресію Путіна». Німеччина змінила багаторічну політику «боргового гальма» для оборони

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бундестаг XX скликання на останньому засіданні у вівторок, 18 березня, схвалив зміни до Основного закону, що дозволяють перевищувати встановлені раніше ліміти запозичень. Він передбачає багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Про це пише Deutsche Welle.

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Деталі 

  • Законопроєкт підтримали 513 депутатів від ХДС/ХСС, СДПН і «Зелених», набравши необхідні дві третини голосів (489).
  • Проти виступили «Альтернатива для Німеччини», Ліві, «Блок Сари Вагенкнехт» і Вільні демократи – загалом 207 голосів. У голосуванні взяли участь 720 парламентаріїв. Ініціаторами змін стали СДПН і блок ХДС/ХСС.
  • «Такі борги можуть бути виправдані лише за дуже специфічних обставин», – заявив Мерц, пише Politico. «Ці обставини насамперед визначаються агресивною війною [Володимира] Путіна проти Європи». 
  • Згідно з пакетом заходів, витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від жорстких обмежень конституційного «боргового гальма». Допомога Україні також підпадатиме під це виключення, це може розблокувати €3 млрд військової допомоги.
  • Також створюється фонд на €500 млрд для інфраструктури та кліматичної нейтральності до 2045 року, а регіонам дозволять додаткові запозичення.
  • Законопроєкт схвалив Бюджетний комітет 16 березня. Його ухвалення стало результатом домовленостей ХДС/ХСС, СДПН і «Зелених» під час переговорів про новий уряд.
  • Виконувати рішення доведеться новому парламенту, який збереться 25 березня. Цим голосуванням Бундестаг XX скликання завершив роботу.

Контекст 

«Боргове гальмо» (Schuldenbremse) – конституційна норма Німеччини, введена 2009 року, яка обмежує державні запозичення. Федеральний уряд може мати дефіцит до 0,35% ВВП, а федеральні землі не можуть брати нові борги, крім надзвичайних ситуацій.  

Під час пандемії COVID-19 Німеччина використала виняток, виділивши понад €200 млрд на підтримку економіки. Але коли уряд захотів спрямувати €60 млрд невикористаних коштів на кліматичні проєкти, Конституційний суд визнав це порушенням «боргового гальма». 

Улітку 2024 року через правило «боргового гальма» Німеччина могла вдвічі скоротити допомогу Україні. На початку 2025 року в Німеччині розгорілася дискусія про виділення €3 млрд на військову допомогу Україні. Глави МЗС Анналена Бербок і Міноборони Борис Пісторіус запропонували поставки систем IRIS-T, ракет Patriot, гаубиць і боєприпасів. Канцлер Олаф Шольц заблокував ініціативу, вважаючи її передчасною до формування нового уряду після виборів 23 лютого 2025 року.  

У січні бюджетний комітет парламенту за підтримки консерваторів і Вільних демократів закликав Мінфін схвалити ці €3 млрд, але соціал-демократи та Зелені утрималися. У березні Бербок наполягала на розблокуванні коштів і створенні європейського пакету підтримки. Головною причиною затримки стало небажання Шольца ухвалювати рішення перед виборами.

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