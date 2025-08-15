Президент США Дональд Трамп допускає «передачу земель» між Росією та Україною для прориву в переговорах, попри категоричну відмову Києва. Кремль обіцяє «не відмовляти» Трампу в обмін на послаблення санкцій проти РФ, залишаючи за собою контроль над ескалацією. Forbes Ukraine обрав головне з розбору Reuters

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та очільником РФ Володимиром Путіним розпочнуться 15 серпня о 22:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на Алясці на військово-повітряній базі часів Холодної війни. Це їхні перші особисті офлайн-переговори з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Головна мета зустрічі – спроба досягти припинення вогню в Україні, хоча шанси на успіх залишаються невизначеними, пише Reuters. Зустріч президентів США та Росії відбувається на тлі побоювань України та Європи, що Трамп може зрадити Київ.

Деталі

Позиція Трампа. Заступаючи на пост президента США, Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, але пізніше визнав, що конфлікт виявився складнішим за його очікування.

Трамп заявив, якщо переговори з Путіним пройдуть добре, наступний тристоронній саміт із президентом України Володимиром Зеленським буде «ще важливішим за зустріч з Путіним», повідомляє Reuters.

Президент США наполягає на перемирʼї, щоб зміцнити свій авторитет як глобального миротворця, гідного Нобелівської премії миру. Це, як він чітко дав зрозуміти, є для нього важливим.

Адміністрація Трампа розглядає пакет економічних пропозицій для Путіна, який може включати доступ до природних ресурсів Аляски, родовищ рідкісноземельних металів на окупованих територіях України та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі, писав The Telegraph. Мета – стимулювати Кремль погодитися припинити війну в Україні.

Позиція Путіна. Путін, чия військова економіка демонструє ознаки напруги, потребує допомоги Трампа, щоб вивести Росію з-під жорстких західних санкцій, або принаймні щоб Трамп не вводив проти Москви нові санкції, як він погрожував раніше, пише Reuters.

Напередодні саміту Путін «підсолодив» пропозицію для Трампа – новою угодою про контроль над ядерною зброєю. Чинна угода між США і Росією закінчується вже в лютому 2026 року, і вона остання з радянських часів. Це може допомогти обом лідерам зберегти обличчя, зазначає Reuters.

Умови Кремля для повного припинення вогню в Україні:

Повний російський контроль над Донбасом (Донецькою і Луганською областями).

Повний контроль над Херсонською та Запорізькою областями.

Відмова від членства України в НАТО.

Обмежити чисельність Збройних сил України.

Контекст

Побоювання України та Європи. Викликало тривогу, що Трамп може «продати» Київ в угоді з Путіним. Однак телефонна розмова в середу між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами частково заспокоїла ці побоювання.

Україна та її європейські союзники були заохочені своїм конференц-звʼязком у середу, під час якого, за їхніми словами, Трамп погодився, що Україна має бути залучена до будь-яких переговорів про поступку територій, пише Reuters.

Тим часом Росія контролює майже одну пʼяту території України. Близько 25% Донецької області все ще поза російським контролем. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні попередніх домовленостей.

Сем Грін, директор з демократичної стійкості Центру європейського політичного аналізу, попередив про можливі маніпуляції з боку Кремля. «Якщо росіяни зможуть запропонувати угоду, що створює якусь форму припинення вогню, але залишає Росію контролювати ескалаційну динаміку… це був би чудовий результат з погляду Путіна», – пояснює він.

Джерело, близьке до Кремля, розповіло Reuters: «Очевидно, деякі умови будуть узгоджені на зустрічі президентів, тому що Трампу не можна відмовити, а ми не в позиції відмовляти (через тиск санкцій)».

Аналітики припускають, що Путін може спробувати удати, що дає Трампу те, що той хоче, залишаючись при цьому вільним для ескалації в Україні, якщо забажає.

Можливі сценарії

Компромісний сценарій. Можливе поетапне перемирʼя у повітряній війні замість повного припинення вогню.

Територіальне питання. Трамп припустив, що передача земель між Росією та Україною може стати способом вирішення патової ситуації, що категорично відкидає Київ.

Стратегічні цілі. Путін, який перебуває при владі у РФ чверть століття, поставив на кон свій спадок, прагнучи завершити війну з тим, що він зможе подати росіянам як перемогу.

Невизначеність результату. Трамп «то гарячився, то охолоджувався» щодо шансів на прорив у мирних переговорах із РФ, тоді як Путін хвалив «щирі зусилля» США завершити війну.

Україна назвала умови Кремля неприйнятними та рівноцінними вимозі капітуляції.