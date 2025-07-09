Угорщина готова відмовитися від російської нафти на користь поставок через нафтопровід Одеса–Броди. Про це заявила угорська нафтова компанія Mol, пише Bloomberg .

Деталі

Mol вважає нафтопровід Одеса–Броди найкращим варіантом для диверсифікації поставок, що дозволить отримувати нафту від глобальних виробників через порт Одеси. Нафта може надходити до Угорщини через південну гілку трубопроводу «Дружба», який наразі транспортує російську нафту і з’єднується з Одеса–Броди біля українсько-польського кордону.

«Одеський трубопровід забезпечить доступ до альтернативних джерел нафти завдяки морському сполученню, сприяючи енергетичній безпеці регіону, ЄС та України», – заявив старший віцепрезидент Mol із управління ланцюгами поставок Паль Сабо.

Однак запуск трубопроводу, який зараз не функціонує, потребує значних інвестицій. Одеса щоразу зазнає російських обстрілів, а Чорне море поблизу узбережжя України заміноване з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Mol закликає ЄС та інші країни долучитися до відновлення трубопроводу, який також може стати альтернативою російській нафті для Сербії. Угорщина та Сербія наразі будують трубопровідне з’єднання.

Контекст

Угорщина, яку ЄС у 2022 році звільнив від заборони на імпорт російської нафти через «Дружбу», перебуває під тиском задля припинення цих поставок до 2027-го. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, відомий проросійською позицією, виступає проти санкцій ЄС щодо Росії та блокує вступ України до Євросоюзу.

Mol інвестує $500 млн у модернізацію своїх потужностей для переробки неросійської нафти. Наразі єдиною альтернативою російській нафті для компанії є поставки через Адріатичне море, але Mol звинувачує хорватського оператора Janaf у завищених тарифах і сумнівається в його спроможності забезпечити достатні обсяги після припинення російських поставок. Janaf запевняє, що має достатню потужність і дотримується прозорого ціноутворення.