Венгрия готова отказаться от российской нефти в пользу поставок через нефтепровод Одесса–Броды. Об этом заявила венгерская нефтяная компания Mol, пишет Bloomberg .

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Mol считает нефтепровод Одесса–Броды лучшим вариантом для диверсификации поставок, что позволит получать нефть от глобальных производителей через порт Одессы. Нефть может поступать в Венгрию через южную ветвь трубопровода «Дружба», который транспортирует российскую нефть и соединяется с Одесса–Броды возле украинско-польской границы.

«Одесский трубопровод обеспечит доступ к альтернативным источникам нефти благодаря морскому сообщению, способствуя энергетической безопасности региона, ЕС и Украины», – заявил старший вице-президент Mol по управлению цепями поставок Паль Сабо.

Однако запуск трубопровода, который сейчас не работает, требует значительных инвестиций. Одесса ежечасно подвергается российским обстрелам, а Черное море у побережья Украины заминировано с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Mol призывает ЕС и другие страны присоединиться к восстановлению трубопровода, который может стать альтернативой российской нефти для Сербии. Венгрия и Сербия на данный момент строят трубопроводное соединение.

Контекст

Венгрия, которую ЕС в 2022 году освободил от запрета на импорт российской нефти через «Дружбу», находится под давлением для прекращения этих поставок до 2027-го. Премьер-министр Виктор Орбан, известный пророссийской позицией, выступает против санкций ЕС в отношении России и блокирует вступление Украины в Евросоюз.

Mol инвестирует $500 млн в модернизацию своих мощностей для переработки нероссийской нефти. Единственной альтернативой российской нефти для компании являются поставки через Адриатическое море. Но Mol обвиняет хорватского оператора Janaf в завышенных тарифах и сомневается в его способности обеспечить достаточные объемы после прекращения российских поставок. Janaf уверяет, что обладает достаточной мощностью и придерживается прозрачного ценообразования.