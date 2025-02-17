Казахстан і Угорщина домовилися про тестові постачання нафти «Дружбою»

Астана та Будапешт домовилися про тестові постачання нафтопроводом «Дружба» у 2025-му та спільні проєкти в енергетиці, повідомила пресслужба міністерства енергетики Казахстану 17 лютого. В Астані відбулася зустріч міністра енергетики Казахстану Алмасадама Саткалієва з міністром зовнішньоекономічних звʼязків і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Ключові факти

Міністри обговорили поточний стан та перспективи розвитку енергетичного сектору обох країн, зокрема співробітництво у нафтогазовій сфері між компаніями «КазМунайГаз» та MOL Group.

Вони обговорили питання постачання казахстанської нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» і домовилися про тестові поставки протягом 2025 року.

Сторони також обговорили освоєння газоконденсатного родовища «Рожковське», в якому беруть участь обидві компанії.

Контекст

Північна гілка нафтопроводу «Дружба» проходить через Білорусь, Польщу та Німеччину. Постачання російської нафти в Європу нею було припинено із середини 2023 року згідно із санкціями ЄС.

Південна гілка нафтопроводу проходить через Угорщину, Словаччину та Чехію, для них було зроблено виняток із санкцій через залежність від російського палива.

Україна влітку 2024-го посилила санкції проти «Лукойла», і це вдарило по Угорщині та Словаччині, які отримали винятки з енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Постачання «Лукойла», що проходять через Україну, становили близько 25–30% імпорту нафти до Угорщини.

У вересні 2024-го угорська MOL уклала нові угоди про постачання нафти з Росії після припинення транзиту «Лукойлом».

Загалом минулого року Україна транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн т російської нафти. Порівняно з попереднім роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%. Це найнижче значення як мінімум з 2014-го і, ймовірно, за всю історію незалежності України.

На відміну від транзиту російського газу через Україну, який завершився 1 січня 2025 року, транзит нафти з Росії продовжується. Україна прокачує російську нафту за десятирічним контрактом від 2019 року між українською «Укртранснафтою» та російською «Транснафтою».

10 січня 2025-го премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.