Російський газ зараз становить лише 11% поставок блоку трубопроводом порівняно з майже двома пʼятими в 2022 році, але обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) значно зросли за останні три роки.

Угорщина застосувала право вето щодо висновку за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у соцмережі Х 16 червня.

Ключові факти

«Угорщина наклала вето на висновок Ради ЄС, що закликає Єврокомісію почати реалізацію плану із заборони російського газу та нафти», – написав він.

Сіярто заяви, що енергетична політика «належить до питань національної компетенції» і план Єврокомісії «ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку».

«Враховуючи ескалацію на Близькому Сході, ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд», – наголосив він.

Контекст

ЄС має на меті відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення в Україну в 2022-му. Постачання російського трубопровідного газу впало, проте ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу минулого року.

Дорожня карта ЄС, що спочатку передбачалася до публікації в березні, була відкладена частково через побоювання, що будь-яке подальше законодавство буде заблоковано Угорщиною і Словаччиною, на частку яких в даний час припадає більша частина трубопровідного газу, що надходить до ЄС

Згідно із планом, Єврокомісія пропонує країнам ЄС заборонити укладання нових угод на постачання російського газу, використовуючи торговельне законодавство, яке вимагає лише більшості голосів, а не одноголосного рішення. Це дасть змогу обійти вето Угорщини та Словаччини, які залежні від російського газу.

Заборона на нові контракти з Росією набуде чинності негайно, чинні угоди на трубопровідний і скраплений газ діятимуть до 2026 року, а довгострокові контракти – до 1 січня 2028-го. Угорщина та Словаччина матимуть перехідний період до 2027 року для поступової відмови.