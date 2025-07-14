Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) запровадила антидемпінгові мита на імпорт свіжих огірків і помідорів з Туреччини строком на 5 років. Причина – системний демпінг, що завдавав шкоди українським виробникам. Про це йдеться в повідомленні , опублікованому в «Урядовому кур’єрі» від 12 липня. Рішення МКМТ набирає чинності через 10 днів після офіційного оприлюднення, тобто з 22 липня.

Деталі

Розслідування ініціювали дев’ять українських тепличних господарств, серед яких «Агроконцерн», «Уманський тепличний комбінат», «Комбінат Тепличний» та інші.

За результатами розслідування МКМТ встановила, що у 2021–2024 роках українські виробники зазнали значного падіння ключових показників.

Зокрема, виробництво огірків скоротилося майже на 40%, продажі – на 38%, а експорт – на понад 93%. Рентабельність залишалася від’ємною весь період, водночас зросли витрати на виробництво, впали інвестиції та скоротилася зайнятість. Подібна ситуація – й у виробників помідорів: продажі знизилися на 20%, експорт – на 95%, а собівартість зросла.

Комісія дійшла висновку, що демпінговий імпорт безпосередньо спричинив погіршення фінансово-економічного стану галузі, і запровадження мит відповідає національним інтересам України.

Розмір мита на імпорт огірків з Туреччини (код УКТ ЗЕД 0707 00) становитиме 20,1–22,8%, а на помідори (0702 00 00 00) – 25–26,9%. Ставки застосовуватимуться до митної вартості товару та сплачуватимуться у грошовій формі або шляхом депозиту чи боргового зобов’язання.

Імпорт товарів без документів про походження, передбачених угодами про вільну торгівлю, або з невизначеним походженням обкладатиметься митом за максимальною ставкою.

Голова Мінагрополітики Віталій Коваль подякував Мінекономіки та МКМТ за ухвалення рішення на підтримку українських овочівників.

«Це рішення – не проти когось. Це – за справедливу конкуренцію. За те, щоб українські фермери мали рівні умови на ринку, могли інвестувати в розвиток, модернізацію, нові робочі місця. Кожен українець має право на якісну, безпечну, свіжу продукцію – вирощену у себе вдома, з дотриманням стандартів і з турботою про землю», – наголосив Коваль.

Контекст

Згідно митних даних, у 2024 році із Туреччини до України було завезено 73 048 т свіжих помідорів і 21 853 т свіжих огірків. На цю країну припадало 81% і 89% закордонних поставок томатів і огірків відповідно.

Грошовий обсяг турецького імпорту становив у 2024 році $109,3 млн (помідорів завезено на $81,5 млн, огірків ще на $27,8 млн).

У 2024 році імпорт товарів з Туреччини зріс на 31,2% від 2021 року, а експорт – зменшився в 1,9 раза, за даними Держмитслужби. Порівняно з 2023 роком торгівля з Туреччиною скоротилася як щодо імпорту (на 10,2%), так і щодо експорту (на 6,8%).

Загалом в 2024 році у торгівлі з Туреччиною імпорт товарів склав $4,2 млрд, а експорт – $2,21 млрд.

За минулий рік Україна найбільше імпортувала з Туреччини нафти та нафтопродуктів – $597,9 млн (682 170 тонн) або 14,1% від загальної вартості імпорту товарів з Туреччини.