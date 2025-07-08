Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 7 липня ухвалила рішення про введення остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту фітингів для систем водопостачання та опалення з Китаю та Туреччини. Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

Деталі

Антидемпінгове розслідування було розпочато за скаргою українського виробника, інтереси якого представляла ця фірма. Розслідування встановило, що імпорт фітингів із зазначених країн здійснювався за демпінговими цінами, значно нижчими за їхню нормальну вартість на внутрішніх ринках Китаю та Туреччини.

Це завдало суттєвої шкоди українському виробнику, зокрема спричинило скорочення обсягів виробництва, зниження продажів і погіршення фінансових показників.

Згідно з рішенням Комісії, остаточне антидемпінгове мито становить:

для китайських виробників – 166,65% від митної вартості товару;

для турецьких виробників – 34,72%.

Зазначається, що цей кейс став унікальним для України, адже розслідування завершилося достроково – за 9 місяців замість передбаченого законодавством річного терміну.

«Демпінговий імпорт із Китаю та Туреччини завдавав нашому клієнту значних збитків, призводив до втрати ринкової частки, змушував знижувати ціни та скорочувати виробництво. Введення антидемпінгових мит дозволить захистити українського виробника, зберегти робочі місця та сприятиме розвитку вітчизняної промисловості у сфері водопостачання та опалення», – зазначила Олена Омельченко, партнерка та керівниця практики міжнародної торгівлі юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

Контекст

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про продовження на п’ять років захисних мит на імпорт цементу з Молдови, Білорусі та Росії (з урахуванням заборони імпорту з РФ), а також на металопрокат із антикорозійним покриттям із Китаю та Росії. Розміри мит варіюються залежно від країни походження: для цементу – 94,46% (Молдова), 57,03% (Білорусь), 114,95% (Росія); для металопрокату – 22,78% (Китай), 47,5% (Росія).

Ці заходи спрямовані на захист української промисловості від демпінгу, коли товари продаються за штучно заниженими цінами, що шкодить вітчизняним виробникам.

На прохання українських компаній розпочато нові антидемпінгові розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини. Крім того, переглядаються чинні заходи стосовно китайських сталевих безшовних труб та інших виробів із чорних металів.