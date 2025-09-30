Українським авторам та композиторам дозволили передавати свої твори в управління дистанційно, повідомляє пресслужба ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (УААСП). Весь процес тепер відбувається онлайн, навіть якщо автор перебуває за кордоном.

Деталі

Раніше для передачі прав в управління авторам необхідно було особисто бути присутніми в Україні. Тепер же весь процес – від подання заяви до підписання договорів – відбувається онлайн.

Після укладання договору, автор зможе отримувати винагороду не лише в Україні, але й з-за кордону завдяки IPI‑номеру.

Як це працює:

Автор надсилає заяву і договір УААСП в електронному вигляді. Фахівці перевіряють документи та узгоджують умови договору. Договір підписується через сервіси онлайн-документообігу. Після завершення автору присвоюють міжнародний IPI‑номер (Interested Party Information), який використовується глобально в системі CISAC для збору роялті з міжнародних джерел.

Контекст

ГО «УААСП» (Українська агенція з авторських та суміжних прав) – єдина в Україні організація, уповноважена вносити дані авторів до міжнародної бази CISAC (Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів). CISAC об’єднує 227 організацій у 116 країнах, забезпечуючи захист прав і збір роялті для 5 млн авторів. УААСП співпрацює з міжнародними партнерами, щоб українські твори отримували належну винагороду за використання на радіо, телебаченні, стрімінгових платформах і в публічних просторах.

Сьогодні більшість роялті, які отримують українські автори через УААСП, надходить саме з-за кордону – це близько 70% усіх виплат. Приблизно 30% формують іноземні партнери – організації колективного управління в інших країнах. А ще близько 40% забезпечують глобальні цифрові платформи, де українська музика активно використовується й набирає мільйони прослуховувань.