Українським авторам та композиторам дозволили передавати свої твори в управління дистанційно, повідомляє пресслужба ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (УААСП). Весь процес тепер відбувається онлайн, навіть якщо автор перебуває за кордоном.
Деталі
Раніше для передачі прав в управління авторам необхідно було особисто бути присутніми в Україні. Тепер же весь процес – від подання заяви до підписання договорів – відбувається онлайн.
Після укладання договору, автор зможе отримувати винагороду не лише в Україні, але й з-за кордону завдяки IPI‑номеру.
Як це працює:
- Автор надсилає заяву і договір УААСП в електронному вигляді.
- Фахівці перевіряють документи та узгоджують умови договору.
- Договір підписується через сервіси онлайн-документообігу.
- Після завершення автору присвоюють міжнародний IPI‑номер (Interested Party Information), який використовується глобально в системі CISAC для збору роялті з міжнародних джерел.
Контекст
ГО «УААСП» (Українська агенція з авторських та суміжних прав) – єдина в Україні організація, уповноважена вносити дані авторів до міжнародної бази CISAC (Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів). CISAC об’єднує 227 організацій у 116 країнах, забезпечуючи захист прав і збір роялті для 5 млн авторів. УААСП співпрацює з міжнародними партнерами, щоб українські твори отримували належну винагороду за використання на радіо, телебаченні, стрімінгових платформах і в публічних просторах.
Сьогодні більшість роялті, які отримують українські автори через УААСП, надходить саме з-за кордону – це близько 70% усіх виплат. Приблизно 30% формують іноземні партнери – організації колективного управління в інших країнах. А ще близько 40% забезпечують глобальні цифрові платформи, де українська музика активно використовується й набирає мільйони прослуховувань.
