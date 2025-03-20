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Roosh Ventures проінвестував британський стартап Prosper. Що це за компанія

Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Лондонський FinTech стартап Prosper залучив £4 млн. Серед інвесторів – український венчурний фонд Roosh Ventures, ідеться у пресрелізі фонду. Prosper розробляє ШІ-платформу для персоналізованого досвіду інвестування

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Ключові факти

  • Раунд очолив британський венчурний фонд Fuel Ventures. Також у компанію вклалися фонди Capital One, World First, Tandem, Azimo, Embark, Comply Advantage та засновники Monzo.
  • У раунді взяли участь інституційні ангельські інвестори з кремнієвої долини Andreessen Horowitz (a16z), Connect Ventures, MMC Ventures і Portfolio Ventures.
  • Залучене фінансування стартап використає для розширення клієнтської бази, впровадження інвестицій у приватні ринки та покращення своєї технології штучного інтелекту для підвищення користувацького досвіду і збільшення інвестиційних доходів.
  • Мета стартапу — трансформувати управління капіталом та покращення інвестиційних результатів для своїх користувачів.
  • «Стрімкий ріст активів на платформі всього за рік, від £14 млн до £200 млн, й інвестиції від фінтех-лідерів показують сильний product-market fit і те, що команда здатна реалізовувати амбітні ідеї на найвищому рівні», — цитується у пресрелізі співзасновник Roosh Ventures Сергій Токарєв.

Контекст

Prosper заснований Ніком Перреттом і Рікі Ноксом у 2020-му. Він розробляє платформу управління капіталом, яка використовує штучний інтелект для надання персоналізованого досвіду управління інвестиціями. 

Фонд Roosh Ventures запустили у березні 2021-го співзасновник стартапу Reface Денис Дмитренко та інвестор Сергій Токарєв. Як пояснювали тоді засновники фонду, Roosh влаштований за так званою вічнозеленою моделлю. Він реінвестуватиме зароблене на успішних угодах, а не формуватиме класичні фонди з 5-10-річним терміном життя.

Фонд інвестує у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А. Roosh Ventures фокусується переважно на сфері корпоративних SaaS-рішень, FinTech, геймінгу та продуктах на базі AI. За понад три роки існування фонд проінвестував у понад 40 компаній.

За 2022 рік Roosh Ventures інвестував у 19 компаній. Серед співінвесторів Roosh Ventures – фонди a16z, Sequoia Capital, Greylock, NEA, Insight Partners, Tencent.

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