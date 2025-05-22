Український синдикат Toloka інвестував $1 млн у Bright Security. Що це за компанія

Український венчурний синдикат Toloka.vc інвестував $1 млн в ізраїльську Bright Security. Компанія розробляє ШІ-платформу для виявлення й усунення вразливостей у програмному забезпеченні. Про це ідеться у пресрелізі синдикату.

Деталі

Компанія Bright Security розробила ШІ-платформу STAR, яка автоматично виявляє, виправляє та захищає від вразливостей у корпоративних додатках.

Синдикат долучився до розширеного раунду Series A. Загальний обсяг інвестицій у цьому раунді становить $25 млн.

Інвестиція була здійснена через SAFE з дисконтною оцінкою до наступного раунду.

з дисконтною оцінкою до наступного раунду. Компанія працює у зростаючому сегменті динамічного тестування безпеки (DAST), який до 2028 року зросте з $1,8 млрд до понад $6 млрд, ідеться у пресрелізі.

Стартап вже має понад 70 корпоративних клієнтів, 80% виторгу припадає на Північну Америку, а дистрибуція здійснюється через партнерів.

Контекст

Toloka.vc – український венчурний синдикат, заснований у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом. За рік роботи TOLOKA об’єднала понад 1000 інвесторів та проінвестувала $18 млн у стартапи на ранніх стадіях. Фокус — компанії з потенціалом виходу на IPO або стратегічного поглинання.

Синдикат інвестує від $250 000 до $1,5 млн у компанії на стадії зростання. Мінімальний вхідний квиток для ангела – $5000. З кожного чека синдикату стягується 4,5–8,5% за юридичне й менеджерське обслуговування угоди.

Ізраїльська Bright Security була заснована у 2018 році. У березні 2022-го компанія залучила $20 млн від Incubate Fund, Evolution Equity Partners, Fusion Fund, DNX Ventures та J Ventures, за даними Dealroom. Після попереднього раунду оцінка компанії знаходилася в діапазоні $80-120 млн за даними аналітичної платформи.