Венчурні інвестиції бʼють рекорди завдяки ШІ, динаміка – на мінімумі. Звіт KPMG Venture Pulse

У першому кварталі 2025 року глобальні венчурні інвестиції сягнули $126,3 млрд – це найвищий показник за останні 11 кварталів, йдеться у звіті KPMG Venture Pulse. Основний драйвер – штучний інтелект, зокрема історичне фінансування в $40 млрд для OpenAI. Водночас кількість угод зменшилася до 7551 – це найнижчий рівень за останні роки. Інвестори обережно підходять до вкладень у більшість секторів, окрім ШІ.