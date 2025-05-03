Apple та Anthropic створюють ШІ-платформу для кодування – Bloomberg

Apple та Anthropic об’єднали зусилля для розробки програмної платформи «vibe-coding», яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для написання, редагування та тестування коду для програмістів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Компанія-виробник iPhone планує впровадити цю платформу для внутрішнього використання, але ще не вирішила, чи запускати її публічно, пише видання.

Система є новою версією програмного забезпечення Apple для програмування Xcode і базується на моделі Claude Sonnet від Anthropic.

Для прискорення розвитку ШІ Apple залучає мережу партнерів. Функції Apple Intelligence уже частково працюють на базі ChatGPT від OpenAI, а в майбутньому може бути додана альтернатива у вигляді Google Gemini, зазначила компанія. Тепер Anthropic може допомогти Apple із внутрішнім написанням коду.

Серед розробників останні моделі Claude від Anthropic особливо популярні для завдань кодування, зокрема на платформах vibe-coding, таких як Cursor і Windsurf.

Контекст

У 2024 році Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta інвестували $246 млрд у капітальні проекти, порівняно з $151 млрд у 2023 році, і прогнозують зростання витрат до понад $320 млрд у 2025 році. Ці компанії змагаються за лідерство в ШІ, будуючи центри обробки даних із спеціалізованими чипами.

Попри занепокоєння інвесторів щодо окупності та конкуренції з китайською моделлю DeepSeek, Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують нарощувати інвестиції в ШІ. Гендиректор Amazon Енді Джассі анонсував витрати понад $100 млрд у 2025 році, що перевищує $77 млрд у 2024 році та вдвічі більше за $48 млрд у 2023 році. Основна частина коштів піде на центри даних і сервери для Amazon Web Services. Сатья Наделла, глава Microsoft, заявив у Давосі про виділення $80 млрд на розвиток хмарної платформи Azure.

Сатья Наделла зазначив, що близько 30% коду Microsoft уже створюється ШІ, і ця частка зростає. Сундар Пічаї з Google повідомив, що понад 25% нового коду компанії генерує ШІ. Тобі Лютке, CEO Shopify, наголосив, що співробітники повинні довести неможливість виконання завдання ШІ перед розширенням штату. У Duolingo також заявили про поступову заміну частини фрілансерів штучним інтелектом.