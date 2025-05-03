Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Apple та Anthropic створюють ШІ-платформу для кодування – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Apple та Anthropic об’єднали зусилля для розробки програмної платформи «vibe-coding», яка використовуватиме генеративний штучний інтелект для написання, редагування та тестування коду для програмістів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • Компанія-виробник iPhone планує впровадити цю платформу для внутрішнього використання, але ще не вирішила, чи запускати її публічно, пише видання. 
  • Система є новою версією програмного забезпечення Apple для програмування Xcode і базується на моделі Claude Sonnet від Anthropic.
  • Для прискорення розвитку ШІ Apple залучає мережу партнерів. Функції Apple Intelligence уже частково працюють на базі ChatGPT від OpenAI, а в майбутньому може бути додана альтернатива у вигляді Google Gemini, зазначила компанія. Тепер Anthropic може допомогти Apple із внутрішнім написанням коду.
  • Серед розробників останні моделі Claude від Anthropic особливо популярні для завдань кодування, зокрема на платформах vibe-coding, таких як Cursor і Windsurf.

Контекст 

У 2024 році Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta інвестували $246 млрд у капітальні проекти, порівняно з $151 млрд у 2023 році, і прогнозують зростання витрат до понад $320 млрд у 2025 році. Ці компанії змагаються за лідерство в ШІ, будуючи центри обробки даних із спеціалізованими чипами.

Попри занепокоєння інвесторів щодо окупності та конкуренції з китайською моделлю DeepSeek, Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують нарощувати інвестиції в ШІ. Гендиректор Amazon Енді Джассі анонсував витрати понад $100 млрд у 2025 році, що перевищує $77 млрд у 2024 році та вдвічі більше за $48 млрд у 2023 році. Основна частина коштів піде на центри даних і сервери для Amazon Web Services. Сатья Наделла, глава Microsoft, заявив у Давосі про виділення $80 млрд на розвиток хмарної платформи Azure.

Сатья Наделла зазначив, що близько 30% коду Microsoft уже створюється ШІ, і ця частка зростає. Сундар Пічаї з Google повідомив, що понад 25% нового коду компанії генерує ШІ. Тобі Лютке, CEO Shopify, наголосив, що співробітники повинні довести неможливість виконання завдання ШІ перед розширенням штату. У Duolingo також заявили про поступову заміну частини фрілансерів штучним інтелектом.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні