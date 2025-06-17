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Український синдикат Toloka отримав дивіденди після того, як Meta інвестувала $14,3 млрд у стартап Scale AI

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Український венчурний синдикат Toloka.vc отримав майже $2,3 млн дивідендів від Scale.AI. Це сталося після стратегічної інвестиції в компанію від Meta. Про це йдеться у пресрелізі синдикату.

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Деталі

  • Toloka.vc інвестував $2 млн у стартап Scale.AI у жовтні 2024 року. Через вісім місяців, у червні 2025-го, Meta купила 49% стартапу за $14,3 млрд
  • Оцінка стартапу в результаті угоди зросла до $30,6 млрд pre-money. У синдикаті уточнюють: це зростання у 2,18 раза від ціни входу.
  • Після угоди Scale.AI виплатив дивіденди акціонерам. Toloka.vc отримала майже $2,3 млн, що на 12,2% більше від початкової інвестиції.
  • Партнери синдикату залишаються акціонерами Scale.AI.
  • «Це поки не екзит. Ми залишаємось акціонерами Scale, який в перспективі має потенціал зрости до $62-107 млрд» — цитується у релізі генеральний партнер синдикату Toloka.vc Тарас Кіріченко.

Контекст

Scale.AI — постачальник Data Labeling для великих корпорацій, як: OpenAI, Facebook, Microsoft, NVIDIA, Google, General Motors, Toyota Research Institute, Morgan Stanley, Salesforce та інших. За даними PitchBook, 2024 рік компанія завершила з доходом в близько $1,3 млрд.

Toloka.vc заснували у 2023 році Тарас Кириченко, Ігор Шойфот та Олександр Колб. За півтора року синдикат інвестував понад $17 млн у 17 стартапів. Серед них — Bolt, Scan.com, Finn, Jome та інші. До спільноти входить понад 1300 інвесторів. Інвестувати можна з сумою від $5000.

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