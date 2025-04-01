Український венчурний синдикат Toloka інвестував у Portoro. Що це за компанія?

Український венчурний синдикат Toloka інвестував $1,7 млн у Portoro, що розробила рішення для пошуку короткострокової оренди елітного житла у США. Про це йдеться у пресрелізі.

Ключові факти

«У рамках угоди Toloka зайняла місце спостерігача у раді директорів Portoro, що дозволяє синдикату бути залученим до стратегічних рішень компанії», – йдеться у релізі.

Стартап Portoro отримав $2,7 млн валового доходу (GBV), наводяться дані у пресрелізі. У 2024-му цифра зросла вдесятеро – до $28,9 млн.

Portoro обʼєднує на платформі вілли, будинки та апартаменти в курортних регіонах під єдиним керуванням, пропонуючи комісію за управління від 16% до 30%, залежно від ринку.

Контекст

Toloka.vc – це український венчурний синдикат, заснований у 2023-му Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом. Toloka здійснила 17 інвестицій на суму понад $17 млн.

Вона інвестує від $250 000 до $1,5 млн у компанії на стадії зростання. Мінімальний вхідний квиток для ангела – $5000. З кожного чека синдикату стягується 4,5–8,5% за юридичне й менеджерське обслуговування угоди. Синдикат обʼєднує понад 1000 приватних інвесторів.