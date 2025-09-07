Forbes Ukraine реконструював події, які передували підписанню угоди між Flyer One Ventures та ЄБРР і IFC. Її результат – €11,5 млн, якими F1V наповнюватимуть свій уже пʼятий, найбільш амбітний фонд. Яким стартапам дістануться ці гроші?
«Тепер треба бігти швидше й стрибнути вище голови», – каже партнер і співзасновник венчурного фонду Flyer One Ventures (F1V) Олексій Єрмоленко після залучення грошей від ЄБРР та IFC. Це перша в історії українського венчурного ринку угода, коли приватному фондові вдалося залучити гроші інституційних інвесторів.
Фінальні документи підписали 9 липня у Римі, під час Ukraine Recovery Conference, – F1V залучив у свій п’ятий фонд €11,5 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації. Це відбулося у кімнаті, пофарбованій у насичений жовтий колір, що виїдав очі, згадує партнерка фонду Олена Мажуга. «Психоделічний досвід», – жартує вона.
