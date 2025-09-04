Глобальний обсяг венчурних інвестицій у другому кварталі 2025 року становив $101,05 млрд, поступившись результату першого кварталу ($128,4 млрд). США утримують лідерство у ШІ та оборонних технологіях, свідчить новий звіт Venture Pulse від KPMG Private Enterprise.